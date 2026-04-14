Дефицитът на федералния бюджет на Русия за първото тримесечие (януари-март) на 2026 г. е нараснал с 2,6 трилиона рубли в сравнение със същия период на миналата година, достигайки 4,6 трилиона рубли (1,9% от БВП). Това показват разчетите на Министерството на финансите на страната, съобщи "Комерсант".

Така само за първите три месеца на 2026 година, бюджетният дефицит надхвърли планирания дефицит за цялата година, който се очакваше да бъде 3,8 трилиона рубли (1,6% от БВП). Дефицитът на федералния бюджет за периода януари - март миналата година беше 1,9 трилиона рубли (0,9% от БВП). Ще припомним, че за страните от ЕС изискването е, бюджетният дефицит за годината да не надвишава 3% от брутния вътрешен продукт на съответната държава.

По предварителни данни, бюджетните разходи за тримесечието достигнаха почти 13 трилиона рубли (+17% на годишна база), основно заради многото сключени договори за държавни поръчки. А приходите на федералния бюджет за периода възлизат на около 8,3 трилиона рубли, което е с 8,2% по-малко от тези за същия период на 2025 г.

По-конкретно, приходите от продажби на петрол са с 45% по-малко в сравнение със същия период на миналата година, както и под планираната стойност за януари-март тази година, главно поради по-ниските средни цени на петрола.

От руското Министерството на финансите наскоро прогнозираха по-висок от планирания дефицит във федералния бюджет на Русия, основно поради недостига на приходи от петрол и газ и значителните авансови разходи.