Руското Министерство на финансите преразглежда тазгодишния бюджет и обмисля съкращения на разходите извън отбраната и социалните ангажименти, тъй като нарастващият фискален натиск натоварва държавните финанси. Това заяви през седмицата министърът на финансите Антон Силуанов, цитиран от The Moscow Times.

Случващото е сигнал, че правителството може да бъде принудено да направи болезнени компромиси, тъй като икономическият растеж се забавя, а бюджетният дефицит се увеличава.

В интервю за бизнес ежедневника "Комерсант" Силуанов заяви, че служителите преоценяват плановете си за разходи поради "промени в макроикономическите условия", като същевременно подчерта, че отбраната и социалните задължения остават недосегаеми приоритети.

Руската икономика по време на война е под нарастващ натиск, тъй като по-слабият растеж, намаляващите приходи от петрол и газ и нарастващите разходи за обслужване на дълга заплашват да задълбочат бюджетния дефицит.

Анализаторите казват, че правителството може да се изправи пред избор между съкращаване на разходите и намиране на нови източници на приходи, потенциално чрез по-високи данъци, в момент, когато корпоративните печалби и по-широкият икономически импулс вече отслабват.

"Разходите на федералния бюджет нарастват с ускорени темпове през последните години. От 2019 г. насам те са се увеличили с почти 3,5 процентни пункта от БВП - от 16,6% до 20,0% през 2025 г., което е повече от два пъти по-голямо увеличение в номинално изражение", коментира Силуанов.

Той допълва, че правителството е разчитало в голяма степен на резервите, натрупани през предходните години, включително Националния фонд за богатство на Русия (НФБ) и приходите, свързани със стоки.

"Всичко това изисква значителни ресурси. Резервите не са неограничени."

Икономистът Дмитрий Полевой изчислява, че Министерството на финансите може да се нуждае от "оптимизиране" на разходите с 300-700 милиарда рубли (4,23-9,87 милиарда долара) тази година, след като рязко намали прогнозата си за икономически растеж от 1,2% до 0,4%. По-бавният растеж би намалил облагаемата основа и би отслабил бюджетните приходи, каза той.

До 2027 г. по-ниският растеж на БВП може да остави приходите с 1,3-1,8 трилиона рубли (18,33-25,38 милиарда долара) под бюджетните цели, оцени Полевой. Това би могло да принуди правителството или да намали разходите, или да увеличи еквивалентните си допълнителни приходи.

Дефицитът на федералния бюджет на Русия достигна 5,8 трилиона рубли (81,78 милиарда долара) през периода януари-април, което е повече от два пъти повече от нивото, регистрирано през същия период на предходната година, и 1,6 пъти повече от целта за цялата година. Федералните разходи възлизат на 17,6 трилиона рубли (248,16 милиарда долара), докато приходите са 11,7 трилиона рубли (164,97 милиарда долара), което означава, че разходите надвишават приходите с приблизително 50%.

На практика почти една от всеки три рубли, похарчени от правителството, не е била подкрепена от данъчни приходи. Настоящият дефицит вече надвишава останалите ликвидни активи във Фонда за национално богатство, който е 3,63 трилиона рубли (51,18 милиарда долара), с повече от 60%, пише икономистът Кирил Родионов.

"На фона на по-слаби приходи от петрол и газ, по-бавен икономически растеж и нарастващи разходи за обслужване на дълга, няма сериозен вариант за балансиране на бюджета, освен значителни съкращения на нелихвените разходи. Това вероятно е нещо, което правителството ще трябва да направи тази година."

Анализатори от Газпромбанк заявиха, че Министерството на финансите ще трябва да поддържа месечни бюджетни излишъци от около 200 милиарда рубли (2,82 милиарда долара) до края на годината, само за да постигне годишната си цел за дефицит. Те твърдят, че подобен резултат изглежда малко вероятен и прогнозират, че дефицитът в края на годината ще достигне 5-5,5 трилиона рубли (70,5-77,55 милиарда долара), надхвърляйки официалните планове.

Полевой коментира, че съкращенията на разходите могат да се окажат трудни, ако не и невъзможни, при настоящите геополитически условия, особено ако военните разходи останат защитени. Той предупреди, че правителството може вместо това да търси нови източници на приходи, включително евентуални еднократни данъци.

"Всякакви допълнителни мерки за мобилизиране на приходи, включително чрез данъци върху неочаквани приходи или други налози, само биха увеличили рисковете за икономиката. Корпоративните печалби продължават да падат през 2026 г., много частни компании вече нямат финансови буфери, а малките предприятия вече се борят. Всяка допълнителна тежест само би влошила ситуацията."