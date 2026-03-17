Куба потъна в пълен мрак в понеделник, след като националната електрическа мрежа на страната претърпя тотален срив, оставяйки без ток около 11 милиона души, съобщават световните агенции. Министерството на енергетиката и мините потвърди в публикация в X/Twitter, че е настъпило "пълно изключване" на националната електрическа система и съобщи, че разследва причините за него.

Аварията идва малко повече от седмица след масовото прекъсване на 4 март, когато две трети от острова, включително столицата Хавана, останаха без ток в продължение на около 16 часа.

Кризата се задълбочава отдавна. Президентът Мигел Диас-Канел предупреди в петък, че Куба не е получавала петролни доставки повече от три месеца, което е принудило страната да разчита на слънчева енергия, природен газ и остарели топлоелектрически централи.

Петролният глад се дължи пряко на действията на администрацията на Доналд Тръмп в началото на годината — след свалянето на венецуелския президент Николас Мадуро на 3 януари, Вашингтон отряза доставките на венецуелски суров петрол за Хавана.

На 29 януари Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която заплаши с икономически санкции всяка държава, снабдяваща Куба с петрол, като така на практика затвори енергийната блокада около острова.

Последствията са катастрофални: ежедневни прекъсвания на тока до 20 часа станаха норма, а осем от тецовете в страната бяха извън експлоатация поради технически повреди и липса на гориво.

Енергийният колапс разпали рядко срещани публични вълнения — протестиращи в централния град Морон подпалиха местен офис на Комунистическата партия, а студенти в Хавана организираха протестно заседание, след като занятията бяха отменени. Из целия остров жители удрят тенджери и тигани в традиционни протести срещу недостига на храна и ток.

Източник: EPA/БГНЕС

И двете правителства потвърдиха, че водят преговори — Диас-Канел призна, че кубински представители са провели разговори с американски дипломати в търсене на решение "чрез диалог" и зачитане на суверенитета.

В понеделник обаче Тръмп заяви пред журналисти, че смята, че ще има "честта да превземе Куба" и я нарече "провалена нация" без пари, петрол или енергия.