Американският президент Доналд Тръмп изненада наблюдателите с рязък обрат в политиката на своята администрация спрямо Куба, заявявайки, че няма възражения срещу доставката на руски петрол до острова.

Изявлението идва на фона на задълбочаваща се енергийна криза в карибската държава — най-тежката от разпада на Съветския съюз насам.

„Ако някоя страна иска да изпрати петрол в Куба в момента, нямам проблем с това, независимо дали е Русия или не", каза Тръмп пред журналисти на борда на президентския самолет.

Думите му съвпадат с плаването на санкционирания руски танкер „Анатолий Колодкин" към Куба. Корабът превозва около 730 000 барела суров петрол и се очаква да достигне острова днес.

Блокада и последици

До началото на тази година Куба разчиташе основно на петролни доставки от Венецуела. Те бяха прекъснати след като администрацията на Тръмп проведе военна операция срещу президента Николас Мадуро.

Вашингтон впоследствие заплаши с мита всяка страна, която изпраща петрол до Хавана — заплаха, която накара Мексико да спре своите доставки. Москва обаче демонстративно пренебрегна предупреждението, като посочи, че търговията между двете страни е пренебрежимо малка.

Кубинският президент Мигел Диас-Канел заяви миналата седмица, че островът не е получавал петролни доставки от повече от три месеца. В условията на хроничен горивен дефицит страната се опитва ускорено да разшири производството на слънчева енергия.

Хуманитарни тревоги

Последиците за гражданите са тежки. Остров с около 10 милиона жители е обхванат от поредица пълни сривове на електроснабдяването, а ООН предупреди, че кубинските болници изпитват сериозни затруднения в поддържането на спешна и интензивна медицинска помощ.

Въпреки смекчената позиция по отношение на доставките, Тръмп не пощади кубинското ръководство с критики. „Куба е свършена, имат лош режим и много лоши и корумпирани лидери. Дали ще получат кораб с петрол или не — няма голямо значение", заяви той. И все пак допълни: „Предпочитам да ги пуснем, независимо дали е Русия или някой друг, защото хората се нуждаят от отопление, охлаждане и всичко останало."