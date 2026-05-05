Венецуела е изнесла 1,23 млн. барела нефт дневно през април — ръст от 14% спрямо март и най-високото ниво от края на 2018 г., преди американските санкции да сринат петролния сектор на страната. Данните от корабоплавателната статистика и документи на държавната компания PDVSA, цитирани от "Ройтерс", потвърждават, че от венецуелските пристанища са отплавали 66 танкера срещу 61 през предходния месец.

Радикална политически, а и геополитическа промяна обяснява тези цифри.

През януари 2026 г. венецуелският лидер Николас Мадуро беше отстранен от власт след американска операция, а на негово място дойде временно ръководство, което се съгласи с исканията на Вашингтон за отваряне на петролната индустрия към частни инвестиции.

Последва американско-венецуелски пакт за доставки и издаване на лицензи, облекчаващи санкциите върху енергийния сектор.

Резултатът е зашеметяващ по темп: от 498 000 барела дневно през декември 2025 г. износът се е повишил до над 1 млн. барела в март, а априлският рекорд поставя нов седемгодишен връх.

Международни търговски компании като Vitol и Trafigura, заедно с партньорите на PDVSA в съвместни предприятия, вече могат отново да закупуват и пласират венецуелски суров нефт за рафинерии в САЩ, Европа и Азия.

Индия, САЩ и Европа — основни купувачи

Сред ключовите бенефициенти на завръщането на Венецуела са индийските рафинерии. Reliance Industries, BPCL и HPCL Mittal са увеличили вноса на тежък суров нефт до 374 000 барела дневно през април от 342 000 барела през март.

Доставките включват директни товарения от PDVSA и допълнителни обеми през карибски хъбове за съхранение.

Разширяването на венецуелския износ към Индия не е само търговска сделка, а има и директни геополитически измерения. Индия е един от най-големите купувачи на руски нефт, и колкото повече Каракас увеличава пазарния си дял там, толкова повече отслабва позицията на Москва — в момент, в който Украйна атакува руската петролна инфраструктура.

Exxon се завръща там, където не виждаше бъдеще

Промяната в настроенията сред международния бизнес е показателна. Сред компаниите, привлечени от либерализацията, е Exxon — чийто изпълнителен директор съвсем наскоро беше заявил, че Венецуела е "непривлекателна за инвестиции".

Страната, притежаваща най-големите доказани петролни резерви в света, постепенно се превръща отново в играч на глобалните пазари.

Американски прогнози сочат, че при запазване на политическата стабилност и притока на чуждестранни инвестиции производството може да нарасне с още 30-40% през 2026 г., добавяйки до 400 000 барела дневно.

Рисковете обаче са реални: амортизираната инфраструктура, изчерпването на складовите запаси и евентуално затягане на санкциите заради сложните отношения между Вашингтон и Каракас могат да спрат възходящата траектория. Засега обаче Венецуела се завръща на петролната карта с темп, който малцина бяха очаквали.