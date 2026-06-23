"В началото на всеки сезон започваме с лек песимизъм... накрая се оказва, че безпокойствата ни са били пресилени", коментира пред Bloomberg TV новините за слаб старт на летния туристически сезон проф. д-р Стоян Маринов от катедра "Икономика и организация на туризма" от Икономически университет - Варна.

Според експерта намаляването на полетите от Германия се компенсира от нискотарифните компании. Едновременно с това цените на туроператорите се променят ежедневно, а туристите могат сами да запазят хотела и транспорта си направо от страниците на местата за настаняване и авиолиниите.

В момента прогнозите на анализаторите са за 100 хиляди германци по-малко заради прекъснатите чартърни полети. Според проф. Маринов обаче спадът ще е доста по-малък, а леко повишаване ще има на туристи от Полша, Чехия и Словакия.

Влизането в еврозоната повлия по-добре на външния, отколкото на вътрешния туризъм - основно заради изравняването на цените, добави още той. Въпреки това, за чужденците пътуването до България е по-лесно заради отпадането на обмяна на валутата и бързото изчисление на цените.

Дори да няма ръст на почиващите и приходите спрямо миналата година, връщането до нивата от 2024 година също е задоволително, коментира експертът, въпреки че смята, че сезонът ще завърши малко над тях.

Според него проблемът не е в малкото туристи, а в презастрояването. Хубавите и качествени хотели, които имат правилно ориентирана бизнес стратегия, са пълни на около 60%-70%. "Има достатъчно туристи за тези, които предлагат добро съотношение качество-цена."

"В цяла Западна Европа хората са притеснени заради повишаване на цените - не само в България, но и в техните държави." Въпреки това, туроператорите в северната ни съседка отбелязват - макар и малки - ръстове, в сравнение с юли месец миналата година.

По отношение на високите цени на ресторантите и услугите като чадъри и шезлонги професорът обясни, че голяма част от хотелите предлагат all-inclusive и имат частен плаж. "Цените не са по-различни нито в Гърция, нито в западноевропейските страни, пък и виждаме, че всичко се повишава" и добави, че в момента в социалните мрежи тече негативна кампания срещу българския туризъм.

Липсата на инфраструктура също възпрепятства достигането до по-големи пазари като турския, например. На местно ниво пък инфлацията кара част от потребителите да се откажат от вторичните потребности, в които влиза и туризмът.

Проф. Маринов коментира още затварянето на Офицерския плаж във Варна - "Този плаж го затварят почти всеки сезон... там има един канал, който при обилни дъждове създава проблеми". Въпреки това, подобни новини оказват отрицателен ефект на туризма. Поради тази причина бързата реакция е от ключово значение.