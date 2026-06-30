Южната ни съседка е една от най-известните туристически дестинации в света, която привлича както българите, така и световноизвестни личности. Сега обаче изглежда, че ключовият за страната сектор е изправен пред сериозни рискове.

В тазгодишния си доклад Банката на Гърция предупреди, че изменението на климата и свръхтуризма могат да се окажат предизвикателство пред дългосрочната стабилност на икономиката, съобщи Greek Reporter.

Освен с кристално чистата вода и древните си забележителности, страната е известна с опасно горещите си лета и ежегодни пожари. С всяка следваща година ситуацията се влошава, а прогнозите на експертите не са обнадеждаващи. Тези опасни температури правят туристите предпазливи, изместват икономическия сезон и възпрепятстват осигуряването на качество на услугите. Предвид горещата вълна, която се простира далеч отвъд Европа, пътуващите все по-често се избират по-прохладни дестинации.

Според институцията промените в климата вече не засягат единствено околната среда, но и инвестиционните решения, инфраструктурата, управлението на водите и енергията, както и възможността дестинациите да останат привлекателни в по-топъл и непредсказуем климат.

От една страна, туризмът носи значителни печалби на гръцката икономика. От друга обаче, това показва силна зависимост, която води до нестабилност. Последствията от нея бяха най-видими по време на пандемията, когато цели сектори, свързани с услуги, бяха поставени на пауза.

Поради тази причина Банката на Гърция определи четири основни приоритета, които да направят сектора по-устойчив: намаляване на сезонността, по-равномерно разпределение на туристическата дейност в страната, развитие на алтернативни форми на туризъм и подобряване на управлението на околната среда. Изпълняването им би довело до подобрения в инфраструктурата, повече зелени инвестиции и по-рационално използване на природните ресурси.

Зависимостта не е единственият риск. Подобно на други популярни сред посетителите страни в Европа, свръхтуризмът се очертава като проблем и в южната ни съседка. Той води до претоварена инфраструктура, замърсяване, понижаване качеството на живот на местните, покачване на разходите за жилище и възпрепятстван достъп до услуги. Иронията е, че всички тези проблеми, причинени от прекалено засиления туризъм, могат да се окажат и решението за него - влияят негативно на качеството на престоя, което намалява конкурентоспособността на дестинациите.

Това показва, че задачата на управляващите не е лесна - трябва да се установи равновесие, което да осигури както устойчиво потребление, така и високи икономически резултати.