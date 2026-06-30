Колко български компании могат да се похвалят с присъствие на трапезата на почти всяко домакинство у нас? Предвид, че говорим за над 2,8 милиона домакинства, а и за отворения към света пазар на хранителни продукти, вероятно подобно постижение е по силите на малцина.

Самочувствието да бъдат сред тях има "Бони Холдинг". Най-големият производител на свинско месо у нас е модерна вертикално интегрирана компания с 35-годишна история.

Този успех е построен върху стратегия за устойчивост, постоянно развитие и отговорност пред служители, партньори и клиенти. Това е грижа в много измерения, която изисква спокойствие - а то идва от 20-годишна съвместна работа със застрахователя "Дженерали Застраховане". Дългогодишното партньорство с дружеството, датиращо още от завръщането на международната компания в България, позволява на "Бони Холдинг" да обедини под една шапка отговорността си към потребителите, към служителите и към околната среда.

Предизвикателства и отговорност

Създадено през 1991 г., "Бони Холдинг" АД навлиза в свиневъдството през 2000 г., като цялата история на компанията е белязана от растеж и разгръщане на нови дейности, свързани с производството на месо, месни продукти и деликатеси.

Източник: Бони Холдинг

Това не е случайно - самият пазар вече изисква много повече. Ако през 90-те цената и наличността са били водещи, днес говорим за произход, стандарти и очаквания за устойчивост и отговорност на бизнеса. Новите навици на хранене раждат и нови продуктови категории. Реакцията е по-бърза когато си възможно най-независим от външни доставчици и подизпълнители.

"През годините изградихме производствен цикъл, който обхваща поредица от етапи - от производството на фураж, през собствените генетични и стокови свинеферми, кланица, транжиране и месопреработка, до готовите продукти, които виждате в търговската мрежа. Това ни дава възможност да контролираме целия път на месото и да носим отговорност за качеството от самото начало до крайния продукт", обяснява пред Money.bg прокуристът на дружеството Цветан Илиев.

Източник: Бони Холдинг

Той признава, че тясното обвързване на всичко по веригата носи и предизвикателства - фуражът влияе върху животните, животните - върху производството, производството - върху логистиката. Процесите са в голямата си част непрекъсваеми, продължителни и инертни и в среда на променящи се фактори като климат, цени на суровините и потребителски очаквания, заболявания и регулации се изискват много организация, контрол, дисциплина и дългосрочно мислене.

Как се изгражда партньорство две десетилетия? С много доверие и споделени общи ценности, като грижата за най-важните неща в живота. През 2026 г. "Дженерали Застраховане" отбелязва 20 години от завръщането си в България и разказва историите на най-интересните си партньори от тогава до сега.

"В същото време, именно по-дългият цикъл е едно от най-големите ни предимства. Той ни позволява да реагираме по-бързо, да проследяваме процесите по-добре и да гарантираме качество и безопасност на всяка стъпка. Когато контролираш по-дълга част от веригата, носиш и по-голяма отговорност — но това е отговорност, която съзнателно сме избрали", подчертава Илиев.

Хора и доверие

В групата на "Бони Холдинг" в момента работят 1441 души, като прокуристът е категоричен - това не е просто число, а показва на колко хора се дължат високите резултати.

"Нашият бизнес е силно технологичен и много процеси могат да бъдат автоматизирани, но човешката отговорност, опитът и отношението не могат да бъдат заменени. Затова за нас хората са съществена част от устойчивостта на компанията. Колкото по-голяма е една организация, толкова по-важно е да създава предвидимост, доверие и усещане за принадлежност", убеден е той.

Източник: Бони Холдинг

Затова и "Грижа за служителите" не е понятие без смисъл в "Бони Холдинг", а "означава сигурност, коректност, добра работна среда и уважение към всеки един в екипа".

Важно проявление на тази грижа е и медицинската застраховка с най-високо покритие от "Дженерали Застраховане", която получава всеки, работещ в компаниите от групата.

Доверието в една компания от хранителния сектор се гради върху два наглед периферни за дейността ѝ стълба - точност и безопасност. В "Бони Холдинг" са наясно колко важна част от бизнеса е логистиката - както заради националния мащаб на пазара ѝ, така и заради множеството ѝ производствени локации в страната.

Източник: Бони Холдинг

Автопаркът включва над 80 превозни средства, чиято наличност се гарантира с планирана поддръжка, постоянен контрол, координация между екипите и надеждни партньори, сред които отново е и "Дженерали Застраховане".

Застраховане и партньорство

"Бони Холдинг" има зад гърба си две десетилетия партньорство с водещия европейски застраховател, като се възползва от голяма част от портфолиото от продукти за бизнеса - включително такива, които са специфични за сектора, като застраховане на животни.

Все още у нас обаче има компании, които определят застраховането като излишно бреме. В състояние ли е една голяма компания да посреща всички непредвидени ситуации само със собствените си ресурси? Цветан Илиев е категоричен - никоя компания, без значение от мащаба си, не бива да разчита само на себе си и да носи всички рискове.

Източник: Бони Холдинг

Ето защо: "В нашия бизнес има грижа за животните, производство на храни, транспорт, отговорност към потребители, служители, партньори и към околната среда. Това е сложна система, в която непредвидените ситуации могат да имат отражение върху много процеси едновременно. Затова застраховането за нас не е излишен разход, а част от отговорното управление. То дава спокойствие, че когато възникне проблем, можем да реагираме бързо, да ограничим щетите и да продължим работа".

Дългата съвместна работа е сблъсквала "Бони Холдинг" и "Дженерали Застраховане" с различни ситуации и изводът за Илиев е ясен - добрият застраховател е този, който разбира бизнеса не само на хартия, но и в реалността на ежедневните процеси.

Източник: Бони Холдинг

"Ценим тяхната бърза реакция, професионалното отношение и разбирането към спецификата на нашата дейност. В нашия сектор рисковете са разнообразни — от производствени и логистични, до такива, свързани със служители, имущество и непрекъсваемост на дейността. Затова оценяваме техния опит, стабилност и готовност да се реагира адекватно", подчертава той.

В бизнес без право на грешка като производството на храни, спокойствието не е лукс. То е условие за работа и предпоставка за дългогодишно лидерство. Затова и изборът на правилния партньор е от стратегическо значение.