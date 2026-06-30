Първо беше петролът. После всички започнаха да проучват къде има литий. Сега даже няма нужда от търсене, защото според анализаторите от Morgan Stanley следвщата енергийна епоха ще е под знака на един от най-масовите химични елементи - натрия.

Известен още като основна част от готварската сол.

"Характеризираме зараждащата се ера на натриево-йонните батерии като "новата петролна ера", цитира CNBC изявление на анализаторите на банката, водени от Джак Лиу. Те ще послужат за по-евтиното производство на електромобили.

Според стоковия стратег на Morgan Stanley Ейми Гауър пък навлизането на натриевата технология може да свие търсенето на мед с около 200 000 метрични тона до 2030 г. именно заради тази замяна.

Как солта може да направи революция?

Оказва се, че търсенето на натриев хлорид е напът да скочи в пъти заради натриево-йонните батерии. Те са много по-евтини, защото натрият е изключително изобилен химичен елемент.

Тези батерии запазват близо 90% от капацитета си при температури до -20°C.

Източник: iStock Производство на литиево-йонни батерии за електромобили

Освен това генерират и по-малко вътрешна топлина при късо съединение, което от своя страна ги прави не толкова лесно запалими като литиевите.

Устойчивостта на "солените батерии" ще пренареди зелената карта на света като ще направи слънчевите и вятърните проекти печеливши в региони с много суров климат, отчитат анализаторите.

Според Morgan Stanley през 2027 г. натриево-йонните батерии ще държат едва около 2% от пазара, но след това делът им ще изстреля до 20% до 2030 г. и ще достигне внушителните 37% до 2035 г.

"За инвеститорите заключението е ясно: това не е нишов химичен експеримент, а появата на инвестиционна вълна от 800 милиарда долара до 2035 г., тъй като технологията се разраства от пилотни етапи до индустриално внедряване", категорични са финансовите експерти.

Литият поскъпва

Пазарът на литий е сравнително млад и силно волатилен. През последните години той премина от исторически пикове през 2022 г. до срив от над 80% след това заради временно пренасищане на пазара и забавен ръст в търсенето на електромобили.

Големите китайски производители CATL и BYD например, които доминират глобалния пазар на литиево-йонни батерии, разполагат с производствен капацитет и силно развити вериги за доставки.

Цените на лития са изключително нестабилни и биха могли да паднат, а лидерите в индустрията може да прибегнат до агресивен дъмпинг, пише Financial Times.

Салар де Уюни в Боливия е най-голямата солна равнина в света , простираща се на над 10 500 квадратни километра . Повърхностната ѝ кора е съставена предимно от натриев хлорид, като на места дебелината ѝ надхвърля 10 метра. Интересното е, че под солта се крие и най-големият запас от литий в света.

Източник: iStock Традиционно добиване на натриев хлорид в Китай

Мина "Годерич", разположена в Онтарио, Канада, е най-голямата подземна солна мина в света . След нея е "Хевра" в Пакистан.

Ако погледнем общия обем на индустриален добив на натриев хлорид годишно, лидер е Китай с около 60-70 милиона тона годишно, следван от САЩ с около 40 милиона тона, както и Индия, и Германия.

Разчистване на пазара

Солната революция обаче ще доведе до сериозно разчистване на пазара, според доклада на институцията. Според прогнозата натриевите батерии могат да "изядат" бизнеса на по-малките доставчици на литий, които досега се конкурираха единствено с ниски цени.

В резултат на това индустрията ще се консолидира, а пазарът ще се преразпредели в полза на китайския гигант CATL и другите големи играчи в сектора.

Сред пионерите във внедряването на натриево-йонната технология се откроява General Motors, благодарение на партньорството си с Peak Energy. Автомобилният гигант може да започне производство на този нов тип батерии до 2028 г.

Противно на очакванията обаче, GM няма да използва тези батерии за своите електромобили. Тъй като натриево-йонната технология е по-тежка, тя ще се внедри в стационарни хранилища за енергия - т. нар. grid-scale storage.