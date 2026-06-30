Акциите на Microsoft се сринаха с над 17% през юни - най-лошото месечно представяне от декември 2000 г. насам. Спадът заличи над 570 млрд. долара пазарна стойност и изтласка компанията от тройката на най-скъпоструващите корпорации в света - зад Nvidia, Apple и Alphabet.

Пазарната капитализация на технологичния гигант се е сринала от близо 4 трлн. долара преди година до 2,65 трлн. долара днес.

Парадоксът е очевиден: бизнесът на компанията процъфтява. Приходите нарастват между 16% и 18% на годишна база в продължение на осем последователни тримесечия, а очакванията на Wall Street са надминавани всеки път. Продажбите за настоящата финансова година, приключваща на 30 юни, се очаква да скочат с 17% - най-бързото темпо от 2022 г.

Защо тогава акцията е надолу с над 35% от началото на 2026 г. до момента?

Отговорът се събира в две думи

Капиталовите разходи - парите, влагани в изграждане на физическа инфраструктура - са новият двигател на пазарната оценка на Microsoft или по-скоро на нейния спад.

Само за последното тримесечие компанията е похарчила 38 млрд. долара, предимно за центрове за данни, захранващи изкуствения интелект. Bank of America изчислява, че съвкупните капиталови разходи на компанията ще доближат 190 млрд. долара за 2026 г. - повече, отколкото Уолстрийт очакваше.

Microsoft не е сам в тази надпревара. Петте най-големи хиперскейлъра - Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta и Oracle, се очаква да похарчат над 700 млрд. долара тази година.

Капиталовите разходи на Microsoft са нараснали с 63% спрямо година по-рано, докато свободният паричен поток е паднал с 10%. Математиката е безмилостна: по-малко свободни пари означава по-малко обратно изкупуване на акции и по-скромни дивиденти, пише Benzinga.

Притесненията се задълбочиха след резултатите за третото тримесечие в края на април, когато ръстът на облачния бизнес Azure се оказа разочароващ. "Предвид свиващите се брутни маржове на Azure заради ускоряващите се капиталови разходи, смятаме, че прогнозите изглеждат значително завишени", написа анализаторът на Stifel Брад Рибак в бележка от 25 юни, с която свали ценовата си цел за акцията от 415 на 400 долара.

"Microsoft е под удар от две страни - опасения около разходите за изкуствен интелект и около сътресенията, които той носи. Дали Microsoft Word или Excel ще бъдат обезсмислени от AI, предстои да видим. Но харченето определено е притеснително", обясни пред Bloomberg Джек Аблин, главен инвестиционен стратег в Cresset Wealth Advisors.

Сред малцината, залагащи на обрат, е Майкъл Бъри - инвеститорът, прочул се с облога срещу американския жилищен пазар преди кризата от 2008 г., описан в "Големият залог".

В края на миналата седмица той оповести покупка на кол опции върху Microsoft с цени на изпълнение около 700 долара с падеж 2028 г. Новината подтикна акцията нагоре с 5,7% в петък, до 372,97 долара.

Дългосрочните перспективи не са мрачни - ръстът на приходите се очаква да ускори до 18% за финансовата 2028 г. и до 20% за 2029 г. При 19 пъти прогнозираната печалба за следващите 12 месеца акцията се търгува за пръв път с отстъпка спрямо S&P 500 - нещо рядко видяно в последното десетилетие.

Както се вижда обаче пазарът изглежда не цени вече какво Microsoft печели днес - а колко ще трябва да похарчи утре.