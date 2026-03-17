В технологичния сектор има моменти, когато пазарът започва да цени бъдещето толкова агресивно, че настоящето временно губи значение. Но има и моменти, когато се случва обратното - когато страхът от следващата технологична революция започва да изтрива стойност от компании, които всъщност са най-добре подготвени за нея. Именно в такава ситуация се намира Microsoft днес.

Акциите на компанията са паднали с около 28% от върха си през юли, което изтри приблизително 1 трилион долара пазарна капитализация. Пазарите реагират на новия наратив около изкуствения интелект - идеята, че AI агенти и нови автоматизирани системи могат да разрушат традиционния бизнес модел на корпоративния софтуер.

В този сценарий софтуерът, който в продължение на десетилетия доминира корпоративните IT бюджети, може да бъде частично заменен от AI инструменти, които създават и управляват приложенията автоматично.

На пръв поглед тази история изглежда логична. Но ако се погледне структурата на Microsoft, картината изглежда значително по-различна.

Пазарът в момента оценява компанията при форвардно P/E около 22, което е близо до средното ниво за индекса S&P 500. За компания с пазарна капитализация около 3 трилиона долара, която продължава да расте с двуцифрени темпове, това е необичайно ниска оценка. Анализаторите очакват Microsoft да увеличи приходите си до около 328 милиарда долара през фискалната година, завършваща през юни, което представлява приблизително 16% годишен ръст. Печалбата на акция се очаква да нарасне с около 21% до $16.48.

Това не е профил на зряла компания без растеж. Това е профил на технологичен лидер, който продължава да разширява бизнеса си в няколко ключови области едновременно.

В основата на този растеж стои облачната инфраструктура. Подразделението Azure, което е част от сегмента Intelligent Cloud, остава един от най-бързо растящите бизнеси в технологичния сектор. Последните тримесечия показват ръст на приходите близо 40%, подхранен от огромното търсене на изчислителна мощност за обучение и работа на AI модели.

Microsoft дори признава, че растежът можеше да бъде по-висок, ако компанията разполагаше с достатъчно центрове за данни. Именно затова капиталовите инвестиции на компанията ще надхвърлят 100 милиарда долара тази година, насочени към разширяване на AI инфраструктурата.

Но истинската стратегическа сила на Microsoft е в това, че компанията не залага само на един сценарий за бъдещето на изкуствения интелект.

Ако AI действително трансформира софтуерната индустрия и намали стойността на традиционните приложения, именно облачната инфраструктура ще бъде най-големият печеливш. AI моделите изискват огромни изчислителни ресурси, което означава, че компаниите, които контролират облачната инфраструктура, ще бъдат центърът на новата технологична икономика. В този сценарий Azure се превръща в ключов актив.

Ако обаче изкуственият интелект се интегрира постепенно в съществуващите корпоративни системи, Microsoft отново е в силна позиция. Компанията контролира едни от най-използваните бизнес приложения в света - Excel, Word, PowerPoint, Teams и корпоративната платформа Microsoft 365. Тези инструменти са дълбоко вградени в ежедневната работа на милиони компании. В подобна среда AI по-скоро ще бъде добавен като функция, отколкото като заместител.

Тук влиза и вторият стратегически актив на Microsoft - партньорството с OpenAI. Компанията инвестира първоначално 1 милиард долара през 2019 г., а впоследствие увеличи инвестицията до около 13 милиарда долара. Междувременно OpenAI достигна оценка около 840 милиарда долара след последния инвестиционен кръг. Дори след разреждане на дела, участието на Microsoft в компанията може да се оценява на над 200 милиарда долара.

Тази инвестиция не е просто финансов актив. Тя осигури на Microsoft стратегическо предимство в разработването на AI инфраструктура и достъп до едни от най-напредналите модели в света.

Въпреки това пазарът в момента разглежда Microsoft основно през призмата на риска. Страхът е, че AI агенти могат да намалят нуждата от традиционен софтуер и да разрушат модела на абонаментни услуги, който носи огромни маржове. Сегментът Productivity & Business Processes например генерира 42% от приходите на компанията и над половината от оперативната печалба.

Но реалността на корпоративния софтуер е по-консервативна, отколкото технологичните наративи предполагат. Бизнес системите се променят бавно. Те са интегрирани в регулации, процеси и инфраструктура. Дори когато се появят нови технологии, компаниите предпочитат да ги добавят към съществуващите системи, вместо да ги заменят изцяло.

Историята на Microsoft всъщност показва, че компанията често печели именно по този начин. Много от най-успешните ѝ продукти не са били първи на пазара. BASIC, DOS, Word, Excel и дори Windows първоначално не са били технологични революции. Но чрез постепенно подобрение, агресивна дистрибуция и интеграция в корпоративните системи те се превърнаха в индустриални стандарти.

Същият модел вероятно ще се повтори и в ерата на изкуствения интелект. Първите версии на Microsoft 365 Copilot може да не са масово приети веднага. В момента услугата има около 15 милиона платени потребители, което е приблизително 3% от инсталираната база. Но Microsoft традиционно подобрява продуктите си в продължение на години, докато достигне точната комбинация от функционалност, цена и интеграция.

Това е причината настоящата оценка на компанията да изглежда необичайно ниска. Microsoft се търгува при мултипликатор, сравним с този на компании като Coca-Cola или Home Depot, въпреки че продължава да расте значително по-бързо.

Исторически подобни моменти са се оказвали временни. Последният път, когато Microsoft се търгуваше при подобна оценка спрямо S&P 500 през 2023 г., акциите поскъпнаха с около 73% в рамките на следващите 12 месеца.

В крайна сметка пазарът често се движи от наративи. Днес Microsoft се разглежда основно като част от историята за AI риска. Но когато технологичният шум започне да отшумява, инвеститорите обикновено се връщат към по-простите въпроси: растеж, печалби и позиция на пазара.

А когато това се случи, Microsoft вероятно отново ще престане да бъде наратив и ще започне да изглежда като това, което винаги е била - една от най-силните бизнес машини в технологичната индустрия.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.