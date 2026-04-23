Американската корпорация Microsoft възнамерява да инвестира общо 25 милиарда австралийски долара (18 милиарда долара) в разработването на инфраструктура за изкуствен интелект (ИИ) в Австралия, и то само за следващите три години, т.е. средно инвестициите за периода ще са по 6 млрд. долара годишно.

Главният изпълнителен директор на Microsoft Сатя Надела коментира пред в-к The ​​Australian, че инвестициите ще станат "най-големите досега на компанията в страната и ще бъдат насочени за увеличаване на капацитета на суперкомпютрите, облачната инфраструктура и центровете за данни".

"Австралия има огромни възможности да трансформира изкуствения интелект в реален икономически растеж и да донесе ползи за обществото", отбеляза той.

По думите на Надела, изкуственият интелект има потенциала да стане основен фактор за преодоляване на стагнацията на производителността на икономиката на Австралия, независимо от заплахата за съкращаване на работни места.

Microsoft планира да обучи до 2028 г. поне 3 милиона австралийци за работа с изкуствен интелект. Част от планираните инвестиции ще бъдат използвани и за укрепване на киберсигурността в партньорство с Australian Signals Directorate.

От своя страна премиерът на Австралия Антъни Албанезе изрази надежда, че инвестициите на американската компания ще помогнат за укрепване на киберсигурността на Австралия и ще открие нови възможности в областта на икономиката и заетостта.