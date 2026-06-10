Поредица от украински удари по транспортната и енергийна инфраструктура тласка Крим към пълна логистична изолация. За броени дни полуостровът остана без редовни пътнически влакове, с остра горивна криза и сринат туристически сезон.

По-рано тази седмица украинските сили удариха на два пъти в рамките на няколко дни Чонгарския мост, свързващ Крим с контролираните от Русия части на Херсонска област, използвайки дронове FP-2 и новия ударен дрон Behemoth в първото му бойно използване.

Движението вече е напълно спряно. Проруският губернатор на Херсонска област Владимир Салдо потвърди повреди по пътното платно. Даже и проруските Telegram канали говорят за месец ремонт - и то при положение, че няма нови удари.

Мостът е част от магистрала Р-280 - основен коридор от Ростов на Дон през окупирания Донбас до Крим, използван за доставки на личен състав, боеприпаси и гориво към руските позиции.

Русия анексира Крим през 2014 г. Логистичното снабдяване на полуострова е затруднено, след като Украйна унищожи ключови секции на Керченския мост в по-ранен етап на войната. Поредните удари по Чонгарския мост затварят практически единствения сухопътен коридор, останал пълнофункционален.

Горивна криза и спрени влакове

Отново тази седмица при нощна атака украински дрон порази локомотива на влак по маршрута Москва - Симферопол. Помощник-машинистът загина, а машинистът е ранен. Транспортната компания Grand Service Express временно спря всички пътнически влакове на полуострова.

Горивната криза е не по-малко остра. Руските власти в Крим въвеждат строги ограничения след украински удари по нефтената инфраструктура: спирани са касовите продажби на бензин, не се издават нови купони за гориво.

В Севастопол седмичният лимит е 20 литра на автомобил чрез QR код - система, която се срина в рамките на часове след пускането си.

Туристическият сезон - на практика отменен

Кумулативният ефект върху туризма е унищожителен. Според данни на платформата Travelline 79% от направените резервации в кримски хотели са анулирани в края на май и началото на юни.

Общият спад в хотелските резервации за периода 24 май - 6 юни е 31% на годишна база, а в Севастопол достига 40%.

Градът вече е и с една забележителност по-малко, след като дрон порази панорамата "Отбраната на Севастопол".

В социалните мрежи жители на други региони се оплакват, че просто не могат да напуснат Крим - няма бензин. Това определено не е добра реклама.