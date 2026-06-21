Бензиностанциите на полуостров Крим спират да продават гориво на гражданите и бизнеса, съобщи Ройтерс. Припомняме, че Кримският полуостров е част от територията на Украйна, но през февруари 2014 година е окупиран от Русия, която на 18 март същата година го анексира.

Назначеният от Москва ръководител на Крим Сергей Аксьонов обяви, че от 9:00 часа на 21 юни е преустановена продажбата на горива както срещу плащане в брой и по банков път, така и чрез талони. Гориво ще се отпуска единствено на държавни структури, които осигуряват основни услуги и сигурността на полуострова.

Решението идва на фона на задълбочаващи се проблеми с доставките. През последните седмици на редица бензиностанции в Крим се образуваха дълги опашки, а местните власти вече бяха въвели ограничения върху продажбите на бензин заради недостиг.

Паралелно с горивните проблеми местен оператор на електроразпределителната мрежа съобщи за прекъсвания на електрозахранването в няколко района на полуострова след щети по електропреносната инфраструктура. Фериботният трафик през Керченския проток, който свързва Крим с континентална Русия, беше временно преустановен, а движението по Кримския мост беше спряно за повече от девет часа, което доведе до закъснения на поне 11 влака.

Развитието идва в началото на активния туристически сезон, когато потреблението на горива традиционно нараства. Ако ограниченията се запазят за по-дълъг период, те могат да засегнат транспорта, доставките на стоки и туристическия сектор на полуострова.

Засега не е ясно колко дълго ще остане в сила извънредният режим на продажба на горива и дали наличните резерви ще бъдат достатъчни за бързо възстановяване на нормалното снабдяване.