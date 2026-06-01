Военният конфликт в Близкия изток пренарежда не само петролните маршрути, но и печелившите на глобалния енергиен пазар. Един от най-неочакваните победители се оказва нигерийската Dangote Petroleum Refinery, която през април 2026 г. се превърна в най-големия износител на авиационно гориво в света.

Данните са на S&P Global Commodities at Sea и идват в момент, когато напрежението около Ормузкия проток принуждава купувачите на горива да търсят алтернативи извън Близкия изток.

Рафинерията на най-богатия жител на Африка - Алико Данготе, която е най-голямата в Африка с капацитет от 650 000 барела дневно, очевидно успява да улови точно този момент. Компанията рязко увеличава производството на Jet A1 гориво, след като доставките през Персийския залив започват да изглеждат все по-рискови.

Изпълнителният директор на рафинерията Дейвид Бърд описва промяната като преминаване към "max jet mode" (режим на максимално производство на авиационно гориво). Това е ясен пример колко бързо глобалният пазар на горива реагира при геополитически риск. Авиационните компании и търговците не чакат реално затваряне на Ормузкия проток, достатъчна е несигурността около региона, за да започне пренасочване на поръчки и доставки.

Dangote иска повече

По-интересната част от историята обаче е стратегическата трансформация на компанията. Dangote постепенно се опитва да излезе от ролята на рафинерия, работеща основно за нигерийския пазар, и да се превърне в международен търговец на суров петрол и горива.

Компанията вече обработва около 40 различни сорта суров петрол и иска да доближи гъвкавостта на големите азиатски рафинерии. Паралелно с това се обсъждат логистични инвестиции и складови бази в различни части на Африка, както и дългосрочни договори с авиокомпании и държавни енергийни компании.

Голямата цел е още по-амбициозна - удвояване на капацитета до 1,4 милиона барела дневно. Ако проектът се реализира, Dangote може да се превърне в един от най-значимите играчи на глобалния пазар на рафинирани горива.

Колко устойчив е този успех?

В момента част от бума изглежда силно обвързан с извънредната геополитическа ситуация. Ако напрежението в Близкия изток отслабне и традиционните маршрути се нормализират, натискът върху алтернативните доставчици вероятно ще намалее.

Освен това рафинерията вече създава напрежение и на вътрешния нигерийски пазар. По-високите цени на авиационното гориво принудиха властите да се намесват с временни механизми за подкрепа на местните авиокомпании.

Това поставя и по-широк въпрос: доколко Dangote ще може едновременно да играе ролята на глобален търговски играч и да поддържа стабилни цени на вътрешния пазар.