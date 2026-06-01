Американският инвестиционен фонд Castlelake обмисля поглъщане на британската нискотарифна авиокомпания EasyJet. Новината разтресе лондонската борса в понеделник - акциите на превозвача скочиха с над 12% и достигнаха най-високото си ниво от началото на март, съобщават световните агенции.

Самата компания потвърди, че е взела под внимание евентуалния интерес. Бордът "е наясно с дълга си да максимизира стойността за акционерите и ще разгледа всяко предложение, ако такова бъде отправено", се казва в изявлението на EasyJet, публикувано в понеделник. От компанията обаче дадоха да се разбере, че от особена важност е "оценката и изпълнимостта" - сигнал, че евтина оферта няма да мине.

От Castlelake уточниха, че разговорите са в ранен етап и не е осъществен контакт с Управителния съвет на авиокомпанията. Съгласно британските правила за поглъщания, фондът разполага с краен срок - 26 юни - да отправи официална оферта или официално да се откаже.

Кои са Castlelake и защо имат интерес към EasyJet

Castlelake не е случаен играч в авиацията. Основан през 2005 г., фондът е инвестирал над 21 милиарда долара в авиационния сектор и управлява активи за около 25 милиарда долара.

Портфолиото му включва самолетни флотилии, финансиране на авиокомпании като Virgin Atlantic и бразилската Gol, а наскоро набра над 2 милиарда долара за петия си специализиран авиационен фонд.

"В интереса на Castlelake към бизнеса има логика, предвид историята му на инвестиции в авиационния сектор. Голямата неизвестност е дали ще иска да управлява EasyJet в сегашния й вид, или просто да я препродаде при по-добри пазарни условия", коментира Дан Коутсуърт, ръководител на пазарите в AJ Bell, цитиран от Euronews.

30 години нискотарифна авиация

EasyJet е основана през март 1995 г. от гръцко-кипърския предприемач сър Стелиос Хаджи-Йоану, избрал скромния британски град Лутън за отправна точка на мисията си да предложи евтини полети в Европа. Стартирала с два самолета и 5 милиона паунда начален капитал, авиокомпанията се разраства до над 340 самолета Airbus, обслужващи над 1000 маршрута в 35 държави, като тя отчита годишна печалба преди данъци от близо 610 милиона паунда.

Хаджи-Йоану и до днес притежава около 15% от акциите на компанията и получава лицензионни плащания за използването на марката. Основателят е известен с активната си позиция по корпоративни въпроси и рядко остава безмълвен при сериозни промени.

Акциите на EasyJet са поевтинели с 23% за последните 12 месеца - натиск, породен от по-скъпото авиационно гориво заради конфликта в Близкия изток и затварянето на Ормузкия проток. Бордът на компанията директно посочва "силно опортюнистичния момент" на евентуалната оферта, докато акциите са "временно пртиснати".

Коутсуърт от AJ Bell предупреждава, че "най-големите акционери на EasyJet едва ли ще приемат оферта за поглъщане, ако цената не е нокаутираща".

Регулаторните пречки са не по-малко сериозни. Според анализатора Хари Гоуърс от JPMorgan дружество извън ЕС теоретично не може да придобие мажоритарен дял в европейска авиокомпания, запазвайки пълните й права за полети в рамките на ЕС. Това не изключва сделката, но налага нестандартни структури.

Дали Castlelake ще отправи официална оферта - и на каква цена - ще стане ясно преди 26 юни.