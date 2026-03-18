Настроенията на германските инвеститори са се влошили значително през март, според проучване, публикувано от Центъра за европейски икономически изследвания ZEW и цитирано от световните агенции. Индексът на текущата ситуация в най-голямата европейска икономика се подобрява до -62,9 от -65,9 през февруари, но индикаторът за икономически настроения спадна до -0,5 през март от 58,3 предходния месец. Икономистите очакваха много по-малък спад до 38,5.

"Индикаторът ZEW се срина. Ескалацията в Близкия изток води до рязко покачване на цените на енергията и увеличава инфлационния натиск. Това повишава риска за германската икономика зараждащата се тенденция на икономическо възстановяване да се забави", коментира президентът на ZEW Ахим Вамбах.

"Това за пореден път показва, че войната, която продължава вече повече от две седмици, оставя дълбоки белези", заяви Улрих Вортберг, икономист в Helaba, цитиран от Reuters.

Проучването е проведено между 9 и 16 март. На 28 февруари Съединените щати и Израел нападнаха Иран след седмици на военно струпване.

Междувременно Deutsche Bank намали прогнозата си за растеж за 2026 г. на 1,0% в сравнения с предходната прогноза от 1,5% през декември.

"Не очакваме обаче възстановяването на германската икономика да спре напълно", казва Марк Шатенберг, икономист в Deutsche Bank Research.

От Pantheon Macroeconomics прогнозират, че скокът в цените на енергията в резултат на продължаващия конфликт в Близкия изток ще продължава да оказва влияние върху настроенията.

Според икономистите колко силни ще се окажат ефектите от кризата зависи от интензивността и продължителността на военните действия в Иран. Повечето експерти на финансовите пазари са скептични относно бързото разрешаване на конфликта и прогнозират още по-влошена инвестиционна среда в Германия.