Цените на енергията и на горивата се покачват, макар днес да отбелязаха спад. Този месец петролните пазари реагираха на военните действия на САЩ и Израел в Иран, където енергийни съоръжения в страните от Персийския залив бяха атакувани. Продължаващото напрежение в Близкия изток поражда опасения относно прекъсване на доставките и период на криза.

В икономическите отношения между ЕС и Иран случващото се бележи последния етап от повече от десетилетие период на постепенно влошаване на икономическите връзки поради налагани санкции, пише Euronews.

В края на януари 2026 г. ЕС прие нови санкции заради сериозни нарушения на правата на човека и продължаващата подкрепа на Иран за войната на Русия срещу Украйна. Въпреки това търговията продължава, макар и в много по-малък мащаб, отколкото в миналото.

През 2025 г. общата търговия със стоки между ЕС и Иран е била 3,72 милиарда евро, според Евростат. Вносът в ЕС е бил на стойност 0,76 милиарда евро, а износът е възлизал на 2,97 милиарда евро. Това е довело до търговски излишък от около 2,2 милиарда евро в полза на ЕС.

Двустранната търговия с услуги е възлязла на 1,56 милиарда евро през 2024 г. Вносът на услуги в ЕС е бил 0,69 милиарда евро, докато износът е достигнал 0,87 милиарда евро. Като цяло Иран остава незначителен търговски партньор на ЕС.

През 2025 г. той е представлявал само 0,1% от износа на ЕС, докато делът му във вноса е бил близо до нула. В средата на 2000-те години и двата дяла са били по-високи, около 1% или малко повече. Резкият спад е особено отчетлив в търговията със стоки. Търговията между ЕС и Иран достигна 23,8 милиарда евро през 2005 г. Тя достигна пик от над 27 милиарда евро през 2011 г.

До 2025 г. тя е спаднала до 3,7 милиарда евро, което е с близо 1 милиард евро по-малко от 4,6 милиарда евро, регистрирани през 2024 г. След санкциите през 2011 г. търговията спадна до 6,1 милиарда евро през 2013 г., преди постепенно да се възстанови до 20,7 милиарда евро.

Това увеличение до голяма степен е свързано с ядрената сделка на Иран съгласно Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД) от 2015 г. Търговията отново спадна до 5,1 милиарда евро през 2019 г. и продължи да намалява на фона на подновените санкции.

Германия е най-големият търговски партньор на Иран. Кои са останалите?

Германия е най-големият търговски партньор на Иран в рамките на ЕС, като през 2025 г. тя представлява 31,8% от общата търговия. Вносът от Иран е бил 218 милиона евро, докато износът е достигнал 963 милиона евро, което е спад от 1,27 милиарда евро през 2024 г.

Италия е вторият по големина търговски партньор на Иран в ЕС, като представлява 15,6% от общата търговия. Тя е внесла стоки на стойност 132 милиона евро и е изнесла 447 милиона евро.

Нидерландия е на трето място, като представлява 15,5% от общата търговия на ЕС с Иран. Това е увеличение спрямо 13,3% през 2024 г. Страната е внесла стоки от Иран на стойност 58 милиона евро и е изнесла 517 милиона евро. Въпреки че е на трето място по обем на търговията, страната остава вторият по големина износител на ЕС за Иран през 2024 г.

Заедно тези три страни представляват 62,9% от търговията между ЕС и Иран, което е малко под две трети. Франция и Испания са регистрирали по-малко от 250 милиона евро.

България се намира на седмо място, става ясно от данните на Евростат

България е седмият търговски партньор на Иран, а след нас в топ 10 се нареждат Австрия, Румъния и Дания.

Търговските отношения между София и Техеран през 2024-2026 г. са белязани от засилен интерес към сътрудничество в земеделието и индустрията, въпреки ограниченията от санкции и геополитическото напрежение. Износът от България за Иран през 2024 г. е над 144 милиона щатски долара, включващ основно зърнени култури и технологични продукти, според данните на Ирано-българската бизнес асоциация.

Кои са основните продукти, търгувани между ЕС и Иран днес? Според Европейската комисия, износът на ЕС е доминиран от машини и транспортно оборудване. През 2024 г. износът в тази категория достигна 1,28 милиарда евро, което представлява 34% от общия износ на ЕС за Иран.

Химикалите и свързаните с тях продукти бяха друга основна група, с износ от около 1,13 милиарда евро, което представлява приблизително 31%.

Вносът на ЕС от Иран е по-концентриран в няколко категории. Храните и живите животни представляват най-големия дял, около 305 милиона евро, или 37% от вноса. Следват ги химикали и свързани с тях продукти с около 188 милиона евро (23%) и произведени стоки, класифицирани по материал, с приблизително 180 милиона евро (22%).

Суровите материали, с изключение на горивата, съставляват по-малък дял с около 89 милиона евро (11%).