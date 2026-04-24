Приходите и обемите на Heineken за първото тримесечие надминаха прогнозите, но от нидерландската пивоварна заявиха, че разходите за енергия и инфлацията, предизвикани от войната в Иран, биха могли да засегнат търсенето на нейните бири, предава Reuters.

Продължителният натиск върху разходите за живот, промените в навиците за пиене и американските мита означават, че втората по големина пивоварна в света, след Anheuser-Busch InBev, вече очаква още една трудна година. Сега конфликтът в Близкия изток направи горивото, необходимо за варенето на продуктите ѝ, и направи стъклените бутилки по-скъпи и заплашва да повиши цените на редица потребителски стоки, което би могло допълнително да намали разходите за бира на потребителите.

Компанията отчете 2,8% ръст на органичните нетни приходи за първото тримесечие, над очакванията на анализаторите за 2,3% ръст. Общите обеми, които анализаторите прогнозираха като без промяна, са се увеличили с 1,2% органично. Heineken вече обяви планове за съкращаване на 6000 работни места и търси нов главен изпълнителен директор след внезапната оставка на Долф ван ден Бринк през януари.

Пивоварната, която произвежда Tiger и Sol, наред с едноименната си лагер бира, не спомена усилията си да го замени в отчета си за резултатите.

"Световната търговия стана по-сложна и нестабилна, с въздействие върху наличността на енергия и разходите на определени пазари. Това води до инфлационен натиск, който може да повлияе на потребителските настроения в средносрочен план", заяви ван ден Бринк, без да споменава директно войната.

Компанията потвърди прогнозата си за годишната си перспектива за органичен ръст на оперативната печалба между 2% и 6%. От компанията заяви, че перспективата ѝ е "базирана на предположението за временно, а не продължително прекъсване на световната търговия".

През първото тримесечие силното представяне в Азиатско-тихоокеанския регион помогна за компенсиране на спада в продажбите на бира както в Европа, така и в Северна и Южна Америка, включително САЩ и големи пазари на бира като Бразилия и Мексико.

Анализаторът на RBC Capital Markets Джеймс Едуардс Джоунс заяви в бележка, че първото тримесечие на Heineken е било "успокояващо безпроблемно". Докладът е последният, представен от ван ден Бринк, който се оттегля на 31 май. През януари Heineken обяви, че е започнала търсене на негов наследник.