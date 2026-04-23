На 29 април 2026 г. в София Тех Парк ще се проведе второто издание на Sofia Compliance Forum - целодневен лидерски формат, който поставя съответствието във фокуса на стратегическото управление. Организирано от Fibank и PwC, събитието ще събере на едно място водещи международни експерти, представители на регулаторни институции и утвърдени имена от бизнеса за практически ориентирани дискусии и обмен на международно ноу-хау.

По този повод разговаряме със Симеон Петков, управител на АЛСАС ЕООД, за възможностите и рисковете на изкуствения интелект, както и незаменимата роля на човешкия фактор в динамично развиващата се среда на съответствието и автоматизираните системи.

Миналата година участвахте в дискусия за финансовите измами и киберпрестъпността. Коя е най-значимата промяна в "арсенала" на киберпрестъпниците през последната година?

Основната промяна, която виждам в рамките на последната година е индустриализацията и усъвършенстване на измамите основно с помощта на изкуствения интелект (ИИ). Вече не говорим за фишинг кампании и мейли с неточности и правописни грешки, а за добре организирани, автоматизирани кампании с усъвършенствани мейли и съдържание, изработени с помощта на ИИ. Технологии като клониране на гласа, deepfake видео и снимки са ежедневна заплаха, особено по отношение на онлайн дейностите и дигиталните канали, а профилирането на жертвите се случва за секунди. Развитието на технологиите даде както доста ресурси и аргументи в борбата, но също така и подпомогна в значителна степен нарастването на заплахата, свързана с измами. И, ако не сме предвидили как да противодействаме на тази заплаха, значи вече имаме реален проблем.

С оглед на Вашата експертиза в IT и финансовите технологии, как ИИ промени баланса на силите?

ИИ се оказва нож с две остриета. По мое мнение, предимството в по-голяма степен е по отношение на заплахите и съответно извършителите на измами се справят изключително добре. Това, за съжаление, сочат всички статистики относно както увеличение на броя измами, така и на загуби, свързани с тях. Причината е проста: ИИ драстично намали времето и ресурсите за подготовка, мащабиране и вариативност на подходите и сценариите. От страна на защитата ИИ е много ценен при засичането, скрининга и анализа, но той е толкова добър, колкото са качествени данните под него и експертите, работещи по и с него. ИИ не е заместител на Compliance експерта (поне засега). ИИ подпомага добрия експерт, но и ясно сочи и очертава грешките в един слаб процес и организация. Балансът ще се обърне в наша полза, само когато спрем да работим "на парче" и интегрираме дейностите по превенция - срещу измами, изпиране на пари, санкции, кибератаки и заплахи в една обща защитна система.

Като сертифициран специалист по международни санкции, какъв е Вашият коментар за нарастващата сложност на ограничителните мерки през 2025 - 2026 г.? Става ли accountability по-скоро лична отговорност за ръководителите?

Категорично да. Отговорността става все по-лична и измерима. През 2025 - 2026 г. предизвикателството не е само в броя на санкциите, а в определени разлики в подхода, идващи от основните източници на санкционни и ограничителни мерки - ЕС и САЩ, сложните методи за заобикалянето и посредници в трети неутрални страни. Създава се сложен за оценка риск и трудна за оперативно прилагане рамка. Санкционният риск вече в голяма степен е управленски риск. Ако бордът и висшият мениджмънт не могат да докажат, че разбират експозицията на институцията, и не са осигурили и внедрили адекватни механизми за превенция, те носят директна отговорност. Времето на обикновени списъчни проверки и формалното спазване приключи. Ефективните мерки и организация с ясни и подкрепени с факти резултати са това, което се очаква. С пряка отговорност за мениджмънта за всеки неуспех и пропуск.

Вие консултирате както традиционни, така и финтех дружества. Къде е най-голямата пролука в AML превенцията в момента?

Най-големият проблем е фрагментацията и липсата на добра комуникация и работата в "силози". Често екипите не комуникират достатъчно, няма глобална и обща стратегия и координиране на всички усилия, а санкциите за изпиране на пари и измами се разглеждат в различни екипи. Така губим голямата картина за риска в една институция. При финтех сектора предизвикателството е основно в скоростта на растеж и развитие, което често изпреварва капацитета за превенция и управление на риска. Клиентските очаквания - бързият онбординг, незабавните плащания, ограничените контакти и безпроблемно ползване на услугите и продуктите, оставят много малко време за добър и коректен анализ. Но тези рискове са все по-актуални и за традиционните институции, защото клиентските очаквания се променят в крак с финтех индустрията и новите технологии и услуги. Това отчасти може да се реши с подходящите технологии и автоматизации, но само когато е подплатено с необходимия експертен ресурс. Правилното разбиране на рисковете и възможните решения за тях остават основен фактор за спазването на регулациите и избягване на регулаторните проблеми. Рисково базиран подход, основан на реални данни и с ясно формулирани правила в съответствие с нормативните изисквания и регулаторните очаквания, е единственото правилно решение. Трябва да свържем различните рискове за клиента в единен модел, ясно съобразен със спецификите на дейността на институцията, а не само с регулаторните изисквания.

Сертифициран сте от ACAMS и ACFE. Във време на автоматизирани системи, каква е незаменимата роля на човешкия фактор?

За момента човешкият елемент е незаменим. Ролята на човека е да даде смисъл на това, което машината засича и интерпретира в сигнали и предложения за действие. Системата може да открие аномалия или съвпадение, може да анализира и предложи текст, но експертът все още е този, който разбира в детайли контекста и може да различи необичайното поведение и реалното престъпление. При сложните схеми за изпиране на пари професионалната преценка е това, което прави разликата между техническо съответствие и реална защита и превенция. Автоматизацията и изкуственият интелект ни помага да сме по-бързи и ефикасни, но крайната отговорност за правилното решение и подобряване на системите и тяхното представяне ще бъде на експерта.

Защо един професионалист по нормативно съответствие трябва да присъства на Sofia Compliance Forum именно сега и какъв трябва да е фокусът на диалога на 29 април 2026 г.?

Защото Compliance не е просто нормативно задължение и формалност, а критичен механизъм за управление на рискове и осигуряване на нормална и устойчива икономическа дейност. Темата "Compliance in the Age of Accountability" много точно улавя това. Вече не е важно само да познаваш регулацията, а да покажеш как си я интегрирал в управлението и контролната среда на организацията. На това събитие трябва да говорим с голяма практическа насоченост - за интеграцията между дейностите по превенция на изпиране на пари, санкции, измами и киберсигурност, за реалното използване на ИИ и за това как да градим доверие и устойчивост, а не просто да спазим формални изисквания или да попълваме въпросници и регистри.

За Sofia Compliance Forum 2026

Sofia Compliance Forum 2026 се утвърждава като ключова платформа за стратегически диалог и обмен на експертиза в областта на съответствието, събирайки на едно място международни лектори и водещи регионални лидери от банковия, технологичния и индустриалния сектор.

Сред гост лекторите на форума на 29 април ще бъдат представители на Банка ДСК, Hiab, MBH Bank, Борика, Евротръст, Lexis Nexis, MyPos, DBank, EOS, United Group и много други.

