Азиатската банка за развитие (ADB) одобри заем в размер на 645,8 милиона евро за финансиране на изграждането на 127-километрова железопътна линия в Турция, с което ще се засили ролята на страната като жизненоважен транспортен и логистичен център, свързващ Европа и Азия. Новината беше съобща официално от банката и цитирана от Daily Sabah.

Проектът за железопътен прелез Истанбул Север (INRAIL) имаше за цел да заобиколи метрополния район на Истанбул и да осигури висококапацитетна сухопътна железопътна връзка през Босфора. Проектът планира да свърже две основни летища с националната железопътна мрежа.

Генералният директор на Азиатската банка за развитие за Централна и Западна Азия, Лия Гутиерес, заяви, че този водещ железопътен проект засилва стратегическата роля на Турция като ключова връзка между Азия и Европа, осигурявайки по-бързо, висококапацитетно и по-надеждно движение на товари.

Гутиерес заяви, че сътрудничеството на международни финансови институции е увеличило максимално въздействието върху развитието и ефективността.

Банката е проектирала електрифицирания маршрут, за да облекчи пречката във веригата за доставки както за пътници, така и за товари. Азиатската банка за развитие и Световната банка съфинансираха инициативата за рационализиране на подготовката на проекти и предоставяне на ефективна подкрепа за развитие.

Длъжностните лица прогнозираха общата стойност на проекта да бъде над 8 милиарда евро. Банката планира втори заем за същата сума за разглеждане през 2028 г. Проектът е в съответствие с 12-ия план за развитие на Турция и Генералния план за транспорт и логистика. По-рано през март Световната банка одобри финансиране от близо 2 милиарда евро за същия проект.