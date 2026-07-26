Без значение на каква възраст, в живота на всеки идва момент, в който осъзнава, че иска да остави нещо след себе си. За средностатистическия човек това означава да осигури децата си, за артиста - да остане запомнен с изкуството си, за инженера - сградите му да надживеят толкова голяма част от наследниците му, че работата да говори повече за него, отколкото те... а милиардерът?

За Томас Дени Санфорд оставянето на наследство е да умре без пари. Банковият магнат почина на 18 юли на 90-годишна възраст, като според класацията на Forbes нетното му състояние към 2026 г. е възлизало на около 2,4 млрд. долара.

"Гледам на живота като инвеститор. Какво ще ми донесе най-добра възвръщаемост на мен или на моята общност?", обяви той пред изданието преди почти двадесет години.

През целия си живот филантропът е дарил близо 4 милиарда долара. Сред най-големите му проекти са изграждането на подземен изследователски център за синтезиране на черна материя Sanford, Фондацията за развитие на Сиукс Фолс, Обществото на детските домове в Южна Дакота и стипендии, осигурили образованието на хиляди младежи.

Въздействието му върху развитието на щата е толкова голямо, че местният губернатор Лари Роден го определя като "най-великият филантроп в историята на Южна Дакота". Според вицегубернаторът Тони Венхуйзен поведението му е вдъхновявало и други дарители, което, освен че е помогнало на местното население и икономика, е класирало Южна Дакота на девето място в класацията за щати с най-развита филантропска дейност.

Най-големият успех на Дени Санфорд е развитието на Sanford Health - най-голямата здравна система с нестопанска цел в селските райони в САЩ и един от най-големите доставчици на здравни услуги в страната. В структурите ѝ има 58 болници, 145 центъра за дългосрочни грижи за възрастни хора, около 55 хиляди служители, от които 4500 лекари и медицински специалисти и над 2 милиона пациенти в различни щати.

През 2007 г. Санфорд прави най-голямото дарение за здравна система в историята на САЩ - 400 милиона долара. Именно тогава организацията приема сегашното си име. Оттогава той е осигурил още 2 милиарда долара, финансирайки научни изследвания, детско здравеопазване, борба с диабета тип 1, геномна медицина, лечение на рак и развитие на виртуалните медицински услуги.

Живот и пари

Отдадеността му на каузите, свързани с медицина и здравеопазване, най-вероятно са резултат от загубата на майка му, която умира от рак на гърдата, когато той е едва на четири години, а по време на следването му в университета - губи баща си от заболяване на сърцето.

Още на 8 години започва работа в семейния магазин за дрехи. След пиянско сбиване като младеж е пратен в поправителен център. Именно това събитие преобръща живота му - съдията предлага да намали престоя му, ако влезе в университет. Същата година Санфорд е приет да учи психология.

След дипломирането си започва работа като търговски представител, а през 60-те години основава собствена компания за строителни материали. Най-голяма печалба обаче му носи инвестицията в малка банка в Южна Дакота през 1986 г., която по-късно се превръща във First PREMIER Bank.

Благодарение на либералното банково законодателство в щата, той развива бизнес с кредитни карти за клиенти с липсващ или нисък рейтинг. В последствие компанията Premier Bankcard се превръща в един от най-големите издатели на Mastercard в САЩ и му носи милиарди долари състояние.

Животът му обаче не минава без противоречия. First PREMIER Bank често е критикувана заради високите си лихви и такси, а през 2020 г. Санфорд е разследван по подозрения за притежанието на незаконни материали с непълнолетни. Разследването приключва без повдигнати обвинения, но случаят хвърля сянка върху репутация му.

Според някои е лесно да бъдеш дарител, когато имаш милиарди. Въпреки това, Дени Санфорд открива коя е най-добрата инвестиция и оставя половината си богатство на нея - обществото.