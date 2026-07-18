Наем, битови сметки, хранене, транспорт... всяка година разходите за живот се увеличават, а спестяванията постепенно намаляват. Какво се случва обаче, ако ги нямаш? Или си на 25 години и са далеч по-малко, нараствайки по-бавно от цените на пазара?

Или въобще - колко точно са богати младежите в Европа?

Според проучване на Европейската централна банка медианното нетно богатство на хората на възраст между 16 и 34 години в еврозоната е 24 600 евро или едва 18% от общото, което възлиза на малко над 140 хиляди евро.

Лидер в класацията сред 22 изследвани държави са младежите в Малта, които притежават средно 257 500 евро. След тях, със значителна разлика, се нареждат тези в Люксембург (средно 135 хиляди евро) и Белгия (97,2 хиляди евро). Най-малко притежават младите хора във Финландия (5,7 хиляди евро), Гърция (почти 10 хиляди) и Австрия (13,4 хиляди).

Изненада в класацията

Според данните на ЕЦБ Хърватия заема четвърто място в класацията с 82 хиляди евро медианно богатство сред младежите. Изненадата обаче не се дължи на голямата сума, а на значителната разлика с нетните годишни доходи на човек, които през 2025 година възлизат на малко над 17 200 евро.

Според проф. Фабиан Пфефер - директор-основател на Мюнхенския международен център за изследване на неравенството Stone - причините не са високи възнаграждения или развита спестовна култура, а външни фактори като силна семейна подкрепа, ранно придобиване на собствено жилище, финансова помощ от родителите за първоначална вноска по ипотека, по-достъпен имотен пазар или институционални условия, които улесняват натрупването на активи.

"За младите хора разликите в богатството са особено показателни, защото хората на възраст между 16 и 34 години обикновено не са имали много време да натрупат значителни активи от собствения си трудов доход. Така че, когато виждаме големи богатства сред младите домакинства, трябва да бъдем предпазливи да не ги тълкуваме като резултат единствено от индивидуалната дисциплина на спестяване", обясни той пред Euronews.

За сравнение, водещи европейски икономики като Германия и Испания остават под средните стойности за ЕС, а Франция ги изпреварва с малко. Това показва, че неравенството в богатството започва още с напускането на дома, а не на по-късен етап в живота в резултат на кариерни постижения.