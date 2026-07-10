Един милион за година, 2680 на ден, 112 на час, двама на всяка минута - това е броят на новите доларови милионери за 2025 година според Обединената банка на Швейцария (UBS). Докато държави като Япония, Русия, Китай, Франция, Германия и Италия продължават да водят с голяма преднина по брой милионери, то страните от Източна Европа ги изпреварват по друг важен показател.

Според данните на институцията Литва, Турция, Латвия и Унгария са в Топ 4 по процентен ръст на броя милионери като стойностите варират между 8% и 5,3%. Полша и Гърция също отбелязват високи нива - съответно 4% и 3,5%.

Въпреки това трябва да се отбележи, че големият брой на вече утвърдили се милионери занижава процентния ръст в най-големите икономики. Така все пак САЩ ще се сдобие с 441 хиляди нови милионери, докато първенецът в класацията - Литва - с едва 921.

Друго важно уточнение е, че статистиката разглежда единствено ръста на доларовите милионери, пише Euronews. Според актуалния курс един милион долара в момента се равняват на 875 хиляди евро. В доклада се отбелязва още, че нарастването на броя на богаташите зависи до известна степен от това колко близо е било богатството им до границата от 1 милион долара предходната година.

Въпреки това, процентите показват, че страните от Източна Европа продължават да отбелязват значителен за мащабите си ръст на богаташи. Според доклада нито една държава в извадката от разглежданите 56 пазара не е завършила 2025 г. с по-малко милионери, отколкото е имала в началото на годината.

"Все повече хора се изкачват по стълбата на богатството, висшите слоеве се укрепват и растежът остава стабилен в изненадващо широк спектър от пазари", посочват експертите от UBS.

Повече от 40% от милионерите в света живеят в САЩ, докато Западна Европа е дом на малко под 15 милиона или 25% от общия им брой. Част от факторите, които оказват влияние върху изборът на местоживеене, са разпространението на собствеността на жилища, наличието на частни пенсии и данъчните облекчения за спестявания и инвестиции.