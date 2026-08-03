Нарушените доставки на петрол поради конфликта в Близкия изток повишиха цените на горивата, като миналата седмица бензинът във Великобритания достигна най-високото си ниво от 2022 г. насам, пише BBC. В резултат на това, анализ на сектора показва, че британските шофьори са откраднали гориво от бензиностанции средно на стойност близо 200 хиляди паунда всеки ден.

Според данните на компанията за предотвратяване на кражби на гориво Forecourt Eye инцидентите с вземане без заплащане са се увеличили с 20% през петте месеца от началото на войната в Иран (28 февруари). Броят им се равнява на средно 2872 дневни инцидента, в сравнение с около 2400 преди това.

Forecourt Eye съобщи, че стойността на откраднатото гориво се е увеличила с 48% в сравнение с петте месеца преди войната, а обемът - с 24% - от приблизително 87 000 литра до 108 900 литра на ден.

Кражбите, извършени от шофьори без предишни нарушения, са нараснали с 23%, а обемът на откраднатото при тях гориво - с 26%. При хората, които вече са извършвали подобни нарушения, броят на случаите е нараснал със 17%, а количеството откраднато гориво - с 20%.

Оказва се обаче, че не всички кражби се състоят в пълнене на резервоара и напускане, без да се плати. От компанията предупреждават, че бензиностанциите съобщават за увеличение на "злоупотребите, сплашването и насилието от страна на разочаровани клиенти".

За да се справят с проблема, Forecourt Eye заяви, че ще си партнира с компанията за лицево разпознаване Facewatch, за да предложи на повече от 2000 търговци на дребно безплатен достъп до технология за докладване на престъпления. Очаква се тя да влезе в експлоатация от есента.