Почти всеки ден горивата поскъпват с 1-2 цента нагоре - за последните 15 дни виждаме увеличение на дизеловото гориво с над 20 цента, а на бензина с над 7-8 цента, а тепърва и газта започва да поскъпва. Това заяви пред bTV Димитър Хаджидимитров, зам.-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива, която представлява малките и независими бензиностанции у нас.

"През последните 20 дни цените на едро на дизела на нашите борси се вдигнаха с около 30 цента, което все още не е отразено", посочи още той.

Данните от портала Fuelo.net показват, че за последния месец дизелът е поскъпнал с 0,24 €/л (16,11%) до 1,73 евро за литър. При бензина говорим за 0,06 €/л (4,05%) до 1,54 евро за литър. Това са едни от най-високите ценови нива през тази година - буквално няколко евроцента ни делят от това, което плащахме в разгара на войната в Близкия Изток.

Тя отново е фактор заради ударите и инцидентите с кораби както в Ормузкия проток, така и в Червено море. Допълнителен фактор е и успешната украинска кампания срещу руската нефтопреработвателна инфраструктура, която намали значително възможностите на Москва за експорт.

Цената на горивата не е единствената, която се повишава: Кои индустрии ще засегне недостигът на хелий

Цената на горивата не е единствената, която се повишава: Кои индустрии ще засегне недостигът на хелий

Най-голям производител в света е САЩ с дял от 42,6%. На второ място се нарежда Катар с над 33%

Според анализаторите на UOB комбинацията може да доведе до задържане на цените на високи равнища и би увеличило риска от скок на глобалната инфлация.

На фона на всичко това обаче по думите на Хаджидимитров спад на потреблението на горива не се вижда у нас. Той призова хората "да ограничат возенето", а държавата да се намесва "много минимално".

Дали наистина ще спрем да се возим, ако цените на горивата се стабилизират на 2 евро за литър? Може у нас да научим отговора на този въпрос, ако кризата с доставките на петрол се задълбочи, предупреди в телевизионно интервю бившият енергиен министър Александър Николов.

Българската сметка от войната в Иран: скъп петрол, но без рекордни горива

Българската сметка от войната в Иран: скъп петрол, но без рекордни горива

Войната в Иран изстреля цената на петрола, но данъци, валута и нова логистика смекчиха удара върху горивата у нас.

Предпоставка за ценови шок според него са и критично ниските нива на стратегическите петролни резерви, с които до момента САЩ се опитваха да намаляват ефектите от нестабилността в Близкия Изток.

До момента абсолютните рекорди са от юли 2022 г., когато средните цени на бензин и дизел стигнаха съответно 3,47 лв/л и 3,62 лв/л. Тогава имаше и подпомагане за потребителите в размер на 25 стотинки на литър, т.е. особено при дизела сметката в момента не е по-добра.

Ако сега прескочим психологическата граница от 2 евро, ударът ще е много по-силен от този преди 4 години.

А другаде в Европа това вече се случва. Преди дни в Италия по бензиностанции на магистралите, както и в Милано започнаха да продават бензина по 2,60 евро литъра. В страната горивата поскъпват от 3 юли насам, когато изтече временното намаляване на акциза, въведено в началото на ударите срещу Иран.

Според данните на властите, средните цени към неделя са 1,981 €/л за бензина и 2,184 €/л за дизела, но местни медии, цитирани от Euronews, съобщават, че някои търговци вече се опитват да продават значително по-скъпо.

Колко да очакваме да поскъпне бензинът при 100 долара за барел петрол?

Колко да очакваме да поскъпне бензинът при 100 долара за барел петрол?

Зареждането през лятото вероятно ще ни излезе "по-солено"

Ситуацията придоби и политически оттенък, като опозицията обвини премиера Джорджа Мелони, че не е направила достатъчно, за да предпази икономиката и гражданите. Управляващите обмислят механизъм, който динамично да намалява акциза на база увеличаващите се ДДС постъпления от повишаващите се цени. Други партии искат преразпределение на свръхпечалбата на банки, енергийни гиганти и военни предприятия към мерки за подкрепа на домакинствата и бизнеса.

На фона на цялото това напрежение, в Иран и тази нощ беше спокойно. Американският президент Доналд Тръмп твърди, че на този етап спира ударите, за да даде шанс за дипломатическо решение. Това свали цените на петрола с над 5 на сто. Само времето обаче ще покаже дали тенденцията ще се окаже трайна, или ще видим нова ескалация - особено на фона на влошаващата се ситуация в Червено море.