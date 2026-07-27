Почти всеки ден горивата поскъпват с 1-2 цента нагоре - за последните 15 дни виждаме увеличение на дизеловото гориво с над 20 цента, а на бензина с над 7-8 цента, а тепърва и газта започва да поскъпва. Това заяви пред bTV Димитър Хаджидимитров, зам.-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива, която представлява малките и независими бензиностанции у нас.

"През последните 20 дни цените на едро на дизела на нашите борси се вдигнаха с около 30 цента, което все още не е отразено", посочи още той.

Данните от портала Fuelo.net показват, че за последния месец дизелът е поскъпнал с 0,24 €/л (16,11%) до 1,73 евро за литър. При бензина говорим за 0,06 €/л (4,05%) до 1,54 евро за литър. Това са едни от най-високите ценови нива през тази година - буквално няколко евроцента ни делят от това, което плащахме в разгара на войната в Близкия Изток.

Тя отново е фактор заради ударите и инцидентите с кораби както в Ормузкия проток, така и в Червено море. Допълнителен фактор е и успешната украинска кампания срещу руската нефтопреработвателна инфраструктура, която намали значително възможностите на Москва за експорт.

Според анализаторите на UOB комбинацията може да доведе до задържане на цените на високи равнища и би увеличило риска от скок на глобалната инфлация.

На фона на всичко това обаче по думите на Хаджидимитров спад на потреблението на горива не се вижда у нас. Той призова хората "да ограничат возенето", а държавата да се намесва "много минимално".

Дали наистина ще спрем да се возим, ако цените на горивата се стабилизират на 2 евро за литър? Може у нас да научим отговора на този въпрос, ако кризата с доставките на петрол се задълбочи, предупреди в телевизионно интервю бившият енергиен министър Александър Николов.

Предпоставка за ценови шок според него са и критично ниските нива на стратегическите петролни резерви, с които до момента САЩ се опитваха да намаляват ефектите от нестабилността в Близкия Изток.

До момента абсолютните рекорди са от юли 2022 г., когато средните цени на бензин и дизел стигнаха съответно 3,47 лв/л и 3,62 лв/л. Тогава имаше и подпомагане за потребителите в размер на 25 стотинки на литър, т.е. особено при дизела сметката в момента не е по-добра.

Ако сега прескочим психологическата граница от 2 евро, ударът ще е много по-силен от този преди 4 години.

А другаде в Европа това вече се случва. Преди дни в Италия по бензиностанции на магистралите, както и в Милано започнаха да продават бензина по 2,60 евро литъра. В страната горивата поскъпват от 3 юли насам, когато изтече временното намаляване на акциза, въведено в началото на ударите срещу Иран.

Според данните на властите, средните цени към неделя са 1,981 €/л за бензина и 2,184 €/л за дизела, но местни медии, цитирани от Euronews, съобщават, че някои търговци вече се опитват да продават значително по-скъпо.

Ситуацията придоби и политически оттенък, като опозицията обвини премиера Джорджа Мелони, че не е направила достатъчно, за да предпази икономиката и гражданите. Управляващите обмислят механизъм, който динамично да намалява акциза на база увеличаващите се ДДС постъпления от повишаващите се цени. Други партии искат преразпределение на свръхпечалбата на банки, енергийни гиганти и военни предприятия към мерки за подкрепа на домакинствата и бизнеса.

На фона на цялото това напрежение, в Иран и тази нощ беше спокойно. Американският президент Доналд Тръмп твърди, че на този етап спира ударите, за да даде шанс за дипломатическо решение. Това свали цените на петрола с над 5 на сто. Само времето обаче ще покаже дали тенденцията ще се окаже трайна, или ще видим нова ескалация - особено на фона на влошаващата се ситуация в Червено море.