Ключово ново споразумение за засилване на механизмите за контрол върху цените на новия въглероден пазар ETS2 беше постигнато в Европейския парламент тази седмица. До решението се стигна след опасения, че държавите-членки на ЕС са изправени пред риск от повишаване на разходите за горива, предава Reuters.

Сега страните се споразумяха, че ако цената на квотите по новата система надхвърли 45 евро за тон въглероден диоксид (CO2), на пазара ще бъдат освободени допълнително 40 милиона квоти от т.нар. резерв за стабилност на пазара. Досега беше предвидено освобождаването на 20 милиона квоти, пише в изявление на Европейския парламент.

Резервът ще може да бъде задействан до два пъти годишно, което ще позволява пускането на общо до 80 милиона допълнителни квоти на пазара годишно. . Резервът може да се задейства до два пъти на година и ще бъде удължен и след 2030 г., вместо тогава да изтече.

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Втората система за търговия с емисии на ЕС, известна като ETS2, ще наложи цена от 2028 г. върху емисиите на CO2, произведени от горивата за отопление и транспорт. Целта е да се насърчи преминаването към електрически автомобили и по-чисти системи за отопление на домовете. Тя ще изисква от доставчиците и дистрибуторите на горива да закупуват разрешителни за СО2 от пазара на И Ти Ес 2, за да "покриват" своите емисии.

Тази инициатива е отделна от съществуващата система за търговия с емисии на ЕС, която обхваща електроцентралите и тежката промишленост. Приходите от новия пазар ще се използват да помогнат на хората със плащането на сметките им, да преминат към електромобили и да инвестират в енергоспестяващи реновации за дома.

Съгласуваните промени включват и постепенно отпускане на разрешенията от резерва за стабилност, за да се избегнат резки промени в предлагането, което може да предизвика резки промени в цените. По-малките обеми ще започнат да навлизат на пазара в момента, в който общото количество на разрешение не слезе под 260 милиона.

По-строгите мерки за регулиране идват на фона на предупреждения от редица държави, че новата програма рискува разширяване на опозицията спрямо политики срещу климатичните промени, която изглежда, че увеличава сметките на потребителите.