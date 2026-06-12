Можем да го кажем смело и да го подчертаем дебело - съседна Гърция вече не е евтина дестинация за туризъм. Страната официално се утвърждава като една от най-скъпите дестинации в Средиземноморския регион, показват международни доклади от туристическия сектор, както и данни на Германското национално туристическо бюро, цитирани от БНР.

Нещо повече, местните медии публикуват данните от проучването под заглавие "В Гърция цените са вече като в Люксембург".

Гърция е втора в Европа по най-ниски заплати, но цените за почивка са за възможностите и стандартите на други европейски държави. Ако семейство избере да почива в Испания вместо в Гърция, спестява по 406 евро на седмица, показват данни на проучването.

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Любимата морска дестивация на българите се нарежда на челно място по ръст на цените и среден дневен разход на турист. За българските туристи почивката там излиза с около 20% до 30% по-скъпо спрямо родното Черноморие, а редица фактори я правят значително по-малко бюджетна от конкуренти като Турция, Албания и части от Испания.

Една от най-скъпите средиземноморскии дестинации

Почивката в Гърция това лято е доста по-скъпа в сравнение с други средиземноморски страни, показват данните на няколко туристически асоциации.

Проучването е направено при сравняване на цените и стойността на общия пакет услуги за туристите. Средната цена за почивка на един турист в Гърция е 168 евро на ден. В тази сума се включва нощувка, храна, посещение на музеи, но не и пътни разходи.

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Според гръцкия Институт за изследване на потребителите всеки втори грък това лято няма да почива, защото няма средства, съобщават гръцки медии. При сравняване на цените на услугите на туристическия пазар по-евтино излиза почивка в Италия, Испания и Португалия, отколкото в Гърция.

Дори почивка в Турция излиза 144 евро на ден, докато в Гърция е 168 евро за същото ниво на услугите.

Гърция налага 13% ДДС върху хотелските нощувки и ресторантите, което е значително повече от конкурентите. За сравнение, Португалия удържа 6%, Кипър - 9%, а Турция и Испания - 10%. Допълнително през 2026 г. бяха увеличени климатичните такси ("такса издръжливост при климатични кризи") и бяха въведени нови такси за круизни пътници (между €5 и €20).

Търсенето от пазари като САЩ, Западна Европа и Австралия изстреля цените на ваканционните имоти в Гърция на върха на класациите за ценови растеж в Европа. Разходите извън самото настаняване - фериботни билети, наем на автомобили, шезлонги и чадъри на плажа (които на места вече струват колкото една нощувка), вдигат крайната сметка драстично.

На финал все пак трябва да отбележим, че всичко в крайна сметка зависи от доброто планиране. С него и най-скъпите дестинации в света могат да излязат на туристите доста по-евтино от очакваното.