Европейската централна банка (ЕЦБ) стана първата голяма централна банка, която повиши лихвените проценти в отговор на войната с Иран, докато политиците се борят с това как да се справят с инфлацията, подхранвана от рязко по-високите цени на петрола, предават световните агенции.

Съветът по определяне на лихвените проценти на ЕЦБ повиши основния си лихвен процент на 2,25% от 2%, където беше в продължение на една година. Мярката идва преди срещите за определяне на лихвените проценти следващата седмица във Федералния резерв (Фед), Банката на Япония (BOJ) и Банката на Англия (BoE).

Войната в Близкия изток поражда инфлационен натиск и решението за повишаване на лихвените проценти е уместно при редица сценарии за това как може да се развие сътресението и да засегне средносрочната перспектива за еврозоната, посочват централните банкери.

Повишаването идва в момент, когато инфлацията в 21-членната еврозона вече е над 3% - значително над целта на ЕЦБ от 2%, а икономическият растеж е слаб. Тази комбинация разделя икономистите по въпроса дали е необходимо и допълнително затягане на паричната политика.

Според новите базови прогнози на ЕЦБ се очаква общата инфлация да бъде средно 3,0% през 2026 г., 2,3% през 2027 г. и 2,0% през 2028 г. За инфлацията без компонентите енергоносители и храни (базисната инфлация) в базовата прогноза се предвижда средно равнище от 2,5% през 2026 г. и 2027 г. и 2,2% през 2028 г.

Според базовата прогноза икономическият растеж ще бъде средно от 0,8% през 2026 г., 1,2% през 2027 г. и 1,5% през 2028 г. Корекцията за 2026 г. и 2027 г. е низходяща вследствие на по-изразеното въздействие на войната върху пазарите на суровини, реалните доходи и доверието.