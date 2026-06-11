Нов водопровод ще довежда над 2 млрд. литра вода за гражданите на Волуяк и Костинброд след инвестиция от повече от 4 милиона евро на "Кока-Кола ХБК България", чийто голям завод също ще използва инфраструктурата.

Става дума за 11 километра ново трасе, което минава през общините Връбница, Божурище и Костинброд, като това е проект, идеята за който датира от повече от 10 години, посочи по време на официалната церемония по откриването на водопровода генералният директор Явор Стефанов.

Събитието съвпадна с 30-годишнината на предприятието, като мениджърът изнесе и данни за приноса на най-големия производител на безалкохолни напитки към българската икономика. По думите му системата на "Кока-Кола" има обща добавена стойност към българската икономика от 623 милиона евро или 0,6% от БВП.

Преките постъпления са 172 милиона евро, т.е. всяко едно евро, похарчено за напитки на "Кока-Кола", води до 77 цента постъпления за българската икономика, посочи Стефанов. Данъчният принос е 267 млн. евро или близо 1% от общите данъчни приходи.

Източник: Явор Николов

От местни доставчици са закупени стоки и услуги за 114 милиона евро.

Най-важен е приносът, свързан с хората, подчерта директорът - компанията подпомага общо 16 500 работни места: пряко в производството и други дейности, както и нагоре и надолу по веригата. Практически всяко работно място в офисите и заводите подпомага други 4 - едно в местно производство и 3 в местните продажби.

"България е ключов пазар за Coca-Cola HBC, движен от таланти, силни партньорства и потенциал за устойчиво развитие", заяви и главният изпълнителен директор на Coca-Cola HBC Зоран Богданович.

Заводът произвежда по 350 милиона литра напитки годишно, като се подготвя изграждането на нов роботизиран склад, който ще добави капацитет от 20 000 палетоместа.

Той определи производствения център в Костинброд като "стратегическа част от присъствието ни", който "показва как изглежда модерното производство".

Не е случайно, че само за последните 5 години в локацията са инвестирани над 80 милиона евро.

Източник: Явор Николов

"Ние сме тук, за да останем - гордея се, че България е важна част от бъдещето на Coca-Cola HBC и Костинброд е еталон за професионализъм в нашата група", заяви Богданович.

Зам.-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова подчерта, че нейното ведомство ще продължи да насърчава инвеститорите, които последователно разширяват своята дейност, внедряват нови и чисти технологии и развиват човешкия капитал.