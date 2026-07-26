Финансовите пазари в средата на 2026 г. изглеждат изненадващо устойчиви. Американските индекси остават близо до историческите си върхове, корпоративните печалби растат с темпове, които допреди няколко години биха изглеждали почти невероятни, инвестициите в изкуствен интелект продължават да поглъщат стотици милиарди долари, а опасенията от непосредствена глобална рецесия отново са отложени.

Всеки по-рязък спад се посреща с нов приток на капитал, кредитните спредове не показват класическите сигнали за системен стрес, а инвеститорите все още намират достатъчно аргументи да купуват риска.

Именно тази устойчивост обаче може да се окаже най-опасната характеристика на настоящия момент. Пазарите не са станали по-безрискови. Рискът просто се е преместил от очевидните места към онези части на системата, които всички вече приемат за сигурни.

Това е основният парадокс на 2026 г. Повечето от рисковете са известни поотделно, но малцина ги разглеждат като една свързана система. Изкуственият интелект концентрира капиталовите разходи в ограничен брой компании и индустрии.

Тези разходи поддържат растежа, но едновременно увеличават търсенето на електроенергия, чипове, памет, строителни материали и финансиране. Силната активност затруднява връщането на инфлацията към стария свят на устойчиви 2%, което задържа номиналните и реалните лихви високи.

Високите лихви повишават цената на обслужването на рекордните държавни и частни дългове, ограничават оценките на растежните компании и създават все по-привлекателна безрискова алтернатива на акциите. Междувременно индексните фондове, корпоративните облигации, рисковият капитал и дори международните пазари са все по-зависими от една и съща AI инфраструктурна вълна.

Това, което изглежда като множество отделни инвестиции, все по-често е една и съща позиция, облечена в различни финансови инструменти.

Облигационният пазар вече не е скучен

В продължение на повече от десетилетие облигациите постепенно загубиха ролята си на основен конкурент на акциите. Доходността беше толкова ниска, че почти никой не изграждаше инвестиционна стратегия около тях. Днес ситуацията започва да се обръща.

Ако реалната доходност остане около сегашните нива, облигациите постепенно могат отново да се превърнат в привлекателна алтернатива за голяма част от институционалния капитал.

Това вече се вижда в поведението на пенсионните фондове, застрахователните компании и големите институционални инвеститори. Те започват постепенно да увеличават експозицията си към дългови инструменти, защото за първи път от години могат да заключат положителна реална възвръщаемост без необходимост да поемат сериозен кредитен риск.

Подобна промяна може да изглежда бавна, но исторически именно такива процеси променят структурата на финансовите пазари. Ако дори малка част от глобалния капитал започне постепенно да предпочита облигации пред акции, оценките на фондовите пазари неизбежно ще се адаптират към новата реалност.

Тук се появява и друг важен риск. Ако доходността по десетгодишните американски облигации започне да се приближава към 5%, това няма да бъде просто поредното движение на пазара на облигации. Това ще означава фундаментална преоценка на цената на капитала.

В подобна среда инвеститорите ще започнат да задават много по-трудни въпроси към всяка компания: може ли действително да генерира достатъчно свободен паричен поток, за да оправдае настоящата си оценка, след като безрисковата алтернатива вече носи толкова висока доходност?

Историята показва, че почти всички големи корекции започват именно когато облигационният пазар промени режима си. През 1994 г. рязкото покачване на доходността предизвика глобална облигационна криза. През 2022 г. най-бързият цикъл на повишение на лихвите от десетилетия доведе до едновременно поевтиняване както на акциите, така и на облигациите - нещо, което мнозина смятаха за почти невъзможно.

Това е напомняне, че когато пазарът на държавен дълг се движи рязко, последствията рядко остават ограничени само в него.

Рекордният световен дълг

Ако високите реални лихви са гравитацията на финансовите пазари, то рекордният глобален дълг е товарът, който тази гравитация дърпа надолу.

Световната икономика навлиза във втората половина на десетилетието с исторически високи равнища на държавен, корпоративен и домакински дълг. Сам по себе си този факт не е новина. Новото е, че огромна част от тези задължения бяха натрупани в свят на почти нулеви лихви, а сега трябва постепенно да бъдат рефинансирани в среда на значително по-висока цена на капитала.

Именно тук се крие системният риск. Не става дума за това дали държавите могат да обслужват дълга си днес. Става дума за това при каква цена ще могат да го обслужват утре. Всяка облигация има падеж. Когато настъпи този момент, тя трябва да бъде заменена с нова. Ако старата е носела купон от 1%, а новата вече трябва да плаща 4% или 5%, лихвените разходи започват да нарастват експоненциално.

Това постепенно ограничава възможностите за публични инвестиции, инфраструктурни проекти, социални програми и данъчни стимули. Вместо да финансира бъдещия растеж, все по-голяма част от бюджета започва да обслужва миналото.

Същата логика важи и за корпоративния сектор. Много компании използваха периода на евтините пари, за да финансират обратно изкупуване на акции, придобивания и агресивно разширяване. Сега обаче идва моментът, в който тези облигации постепенно изтичат.

Новото финансиране вече няма да бъде евтино. Това означава по-високи разходи за обслужване на дълга, по-нисък свободен паричен поток и потенциално по-малко средства за инвестиции, дивиденти и обратно изкупуване. Именно затова рекордният дълг не трябва да се разглежда като риск от внезапен фалит на системата.

Много по-вероятно е той да действа като постоянна спирачка върху бъдещия икономически растеж.

Това е една от най-недооценените характеристики на настоящия цикъл. През последните години инвеститорите свикнаха да разглеждат всеки проблем като краткосрочен шок, който рано или късно ще бъде компенсиран от нова ликвидност.

Но когато реалните лихви останат високи, а дългът трябва постепенно да бъде рефинансиран при все по-неблагоприятни условия, рискът вече не прилича на внезапна буря. Той прилича повече на постепенно изтощаване на икономиката.

Именно такива процеси често се оказват най-трудни за разпознаване, защото не предизвикват драматични заглавия. Те просто намаляват потенциала за растеж година след година.

Японската йена

Финансовите кризи рядко започват там, където всички ги очакват. През 2008 г. малцина вярваха, че американският жилищен пазар може да срине световната финансова система.

През 2022 г. малцина очакваха, че най-бързият цикъл на повишаване на лихвите от десетилетия ще доведе до едновременно поевтиняване на акции и облигации. През 2024 г. един от най-силните удари върху Nasdaq не беше причинен нито от лоши корпоративни резултати, нито от геополитическа криза, а от нещо, което повечето индивидуални инвеститори почти никога не следят - японската йена.

На пръв поглед валутният курс USD/JPY изглежда като тема, интересуваща единствено валутните трейдъри. В действителност той е един от най-важните индикатори за глобалната ликвидност. Причината се крие в така наречения carry trade - една от най-печелившите стратегии през последните две десетилетия.

Докато японските лихви останаха близо до нулата, международните инвеститори спокойно заемаха евтини йени, обменяха ги в долари и инвестираха средствата в американски акции, корпоративни облигации и други по-високодоходни активи. Разликата между почти безплатното финансиране в Япония и по-високата доходност в САЩ превърна carry trade в една от основните артерии на глобалния капитал.

Проблемът при подобни стратегии е, че работят прекрасно, докато всичко върви по план. Но когато валутният курс внезапно се обърне, същият механизъм започва да действа в обратна посока. Ако йената започне да поскъпва, инвеститорите вече не печелят от валутната разлика.

Напротив - започват да търпят загуби. За да ограничат риска, те са принудени да продават американските си активи, да връщат заемите си и да купуват обратно йени. Така едно привидно локално движение на валутния пазар може да предизвика масови продажби на американски акции.

Именно това се случи през лятото на 2024 г. След като японската валута отслабна до около 162 йени за долар, японските власти се намесиха на валутния пазар. Последва изненадващо по-агресивна позиция на Bank of Japan, а слабите икономически данни от САЩ допълнително засилиха поскъпването на йената. Само за две седмици курсът се понижи до приблизително 144 йени за долар - огромно движение за една от най-ликвидните валути в света.

Последствията се усетиха далеч извън Япония. Nasdaq загуби близо 15% в рамките на кратък период, а волатилността рязко се увеличи.

Днес ситуацията изглежда тревожно позната. Йената отново се намира около 162 за долар. Индексите на очакваната пазарна корелация отново се движат около исторически ниски стойности, което означава, че инвеститорите отново са изключително спокойни.

Историята, разбира се, никога не се повтаря по абсолютно същия начин. Но тя често се римува. Именно затова валутният пазар заслужава далеч повече внимание, отколкото получава. Още по-интересното е, че рискът вече не идва само от Япония.

Южна Корея и AI бума

Докато всички следяха Федералния резерв и Европейската централна банка, една сравнително малка новина привлече вниманието на професионалните инвеститори. Bank of Korea повиши основната си лихва до 2.75%, сигнализирайки, че цикълът на затягане може би далеч не е приключил.

На пръв поглед Южна Корея изглежда периферна тема за глобалните пазари. В действителност тя се превърна в една от най-важните държави в AI революцията. Именно там се намират някои от най-големите производители на памет, компоненти и полупроводници, без които съвременните AI системи практически не могат да функционират.

Samsung Electronics и SK Hynix са гръбнакът на глобалния пазар на високоскоростна памет. Южнокорейските компании участват във всяка голяма AI инфраструктурна инвестиция - независимо дали става дума за центрове за данни в САЩ, Европа или Близкия изток.

Парадоксът е впечатляващ. Централната банка не повишава лихвите, защото икономиката се срива. Повишава ги, защото икономиката започва да се нагрява прекалено силно. Износът на чипове расте, корпоративните инвестиции се увеличават, безработицата остава ниска, а инфлационният натиск постепенно се връща. Това означава, че AI вече не е само технологична история.

Той започва да влияе върху паричната политика.

Това е напълно нов риск. Ако AI инвестициите продължат да поддържат силен икономически растеж, централните банки могат да бъдат принудени да задържат високите лихви по-дълго, отколкото пазарът очаква. А високите лихви, както вече видяхме, автоматично увеличават натиска върху оценките на растежните компании.

С други думи, AI може да създаде собствената си спирачка.