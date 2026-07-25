Кризата с имотите в Испания продължава да се задълбочава, повлияна от недостига на обяви, неблагоприятните условия за финансиране и демографския натиск, дори след предприетите мерки от страна на управляващите за премахването на стотици хиляди туристически квартири. Това води до покачване на цените и ограничаване достъпа до жилище не само сред купувачите, но и сред наемателите.

Десетки кандидати се борят за един имот, който изчезва за часове след обявяването си. С всяка изпусната обява наемателите стават по-малко придирчиви и все по-отчаяни... перфектни жертви на измамниците.

През последните месеци сигналите за схеми с жилища под наем са се увеличили значително, разказва Euro Weekly News. Схемата обикновено започва с имот, който изглежда привлекателен и има цена малко по-ниска от нормалната за района. По време на посещението обаче брокерите и водачите на огледите "заплашват" кандидатите, че има голям брой желаещи, които чакат ред за имота. Така търсещите се принуждават да дадат депозита веднага - много често в размер на хиляди евро.

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След това идва проблемът - домът принадлежи на някой друг, вече е отдаден под наем или се рекламира незаконно от някой, който няма право да го отдава... а понякога дори не съществува. Докато жертвите осъзнаят, че нещо не е наред, парите отдавна ги няма.

"Беше толкова истинско, че никога не съм си помисляла, че ще е измама", разказва пред 20minutos Диана Ефио, която губи 4000 евро, като наема имот от човек, на когото се оказва, че не принадлежи.

Макар на пръв поглед това да звучи наивно и нереалистично, ситуацията доказва, че кризата на испанския пазар е много по-сериозна, отколкото изглежда.

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Според Гонсало Алварес - говорител на Съюза на наемателите, основната причина за ръста на измамите е "начинът, по който се третират жилищата, превръщайки се във финансов актив". Данни на Infojobs и Fotocasa за 2025 г. показват, че средностатистическият испанец е харчил половината от брутната си заплата за наем, а цените са се увеличили с 4,2%.

За да се предпазят от измами, органите на реда препоръчват на търсещите квартира да внимават за твърде ниски цени, искания за бързи плащания, липса на договор, конфликт на акаунти, разговори, които преминават в лични съобщения, или методи на плащане, които са трудни за проследяване.

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Дори официално изглеждащите договори не винаги могат да бъдат надеждни, защото престъпниците все по-често използват фалшифицирани документи и откраднати самоличности. Схемите обикновено стават през онлайн платформи или социални мрежи затова полицията съветва наемателите на съхраняват и доказателство за проведената кореспонденция. Проверката дали имотът се появява другаде онлайн също може да се окаже спасителен пояс.

Измамените се изправят и пред друг проблем - дори да успеят да докажат злоупотребата в съда и престъпниците да бъдат осъдени, то шансът за възвръщане на загубените средства е много малък.

Квартирите в Испания продължават да бъдат недостатъчни, наемите се вдигат, а хората стават все по-отчаяни. Докато органите на реда се опитват да се справят с измамниците, топката е в полето на управляващите.

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