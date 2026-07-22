Футболът не е само спорт - той е политика, социокултурен катализатор, хоби и страст. За страните, които участват в турнира, еуфорията е още по-голяма - поставят се екрани на площадите, баровете се пълнят, а феновете гледат пред телевизора... с бира в ръка.

Според проучване на компанията Worldpanel by Numerator най-отдадените почитатели са склонни да харчат с 6% повече за храна и напитки, когато гледат мач у дома и с 16% повече в барове. Друг анализ на платежната платформа Square пък установи, че транзакциите в Испания са се увеличили с 36% по време на мачовете от груповата фаза в сравнение с еквивалентни периоди без състезанието.

В комбинация с еуфорията от спечеления финал и последвалите празненства, това означава хиляди евро приходи за местния бизнес... и стотици разходи на домакинствата.

Семействата поръчват храна за вкъщи, пазаруват от местния супермаркет, събират се в спортния бар, за да преживеят емоцията заедно, поръчват питие след питие и си купуват екипи на националния отбор. В нормален делничен ден картината ще включва домашна вечеря и няколко часа, прекарани у дома - нищо, което ще повлияе особено на месечния бюджет.

Въпреки това, експертите успокояват, че най-вероятно разходите ще останат в нормални граници и испанците ще преструктурират бюджета си, като намалят потреблението на други продукти в идните седмици.

Приходи от трети страни

Според публикация на Oxford Bulletin of Economics and Statistics спечелването на Световното първенство по футбол исторически е увеличило годишния икономически растеж на страните победителки с поне 0,48 процентни пункта през последвалата половин година.

Според Euro Weekly News основен двигател на растежа е износът, а най-облагодетелстваните сектори са туризъм, сувенирни и спортни стоки, възпоменателни продукти и други. Докато най-запалените фенове поръчват новите национални футболни екипи, украсени с две победни звезди, други вероятно ще изчакат еуфорията да отмине с надеждата цените да паднат или края на летния сезон, през който страната посреща хиляди туристи, а бизнесите повишават цените.