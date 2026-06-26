Миналия месец агенции за недвижими имоти в ОАЕ съобщиха, че обемът на сделките в Дубай е намалял с 20% през март, а строителният сектор в страната се преориентира от луксозни жилища към инфраструктура. Тази тенденция се запази и през следващите месеци, като реализираните продажби през май бяха с 43% по-малко от тези през април.

Причината за лошите резултати е конфликтът в Близкия изток, който отдръпна инвеститорите и забави част от проектите. Пазарът обаче не чака, което накара купувачите да се преориентират към по-сигурни страни с достатъчно привлекателни условия.

Една от тези държави е Испания. Наред с традиционните инвеститори от Германия, Франция и Великобритания, страната е привлякла жители на Полша, САЩ и дори на Персийския залив. Освен войните, водещ мотив е политическото напрежение, особено за американците, пише Euro Weekly News.

Данните от имотния регистър за миналата година показват, че чуждестранни купувачи са участвали в над 39% от продажбите на жилища в големите туристически градове и близо 14% в цялата страна.

Освен положителният ефект от чуждестранните инвестиции обаче, тези сделки имат и негативи. Големият интерес покачва и без това високите цени на имотите, затруднявайки ситуацията за местните. Според Банката на Испания недостигът на пазара се равнява на 750 хиляди жилища, като движещи фактори са увеличаващото се население, туризма и ограниченото ново строителство.

В опит да решат проблема, управляващите гласуваха премахването на така наречените "Златни визи", които дават местно гражданство при инвестирането на повече от 500 хиляди евро. Въпреки това, търсенето не е намаляло, съобщава Reuters. Основни мотиви остават сигурността и диверсификацията на активите.

Ограничаването на броя на квартирите в платформи като Booking и Airbnb също изглежда като неползотворна мярка на този етап.

Макар част от имотите да са в луксозния сектор, който остава в страни от средностатистическия испанец, пребиваването им ще доведе до стимулиране на местната икономика, но и увеличаване на цените за местните потребители.