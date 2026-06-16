След като вече показва признаци на охлаждане, пазарът на имоти в Обединеното кралство се очаква да се забави още. Причината е, че Великобритания "флиртува с рецесията" и домакинствата са изправени пред скок от 2500 паунда в разходите за ипотеки, предупреждават експерти, цитирани от изданието Business Plus.
В един доста мрачен доклад, от Item Club пишат, че очаква цените на жилищата да се повишат само с 1,1% тази година и с 0,6% през 2027 г., след като са се повишили с 2,7% през 2025 г.
Групата за икономически прогнози заяви, че натискът върху семейните финанси и нарастването на безработицата до над 2,1 милиона ще "окажат натежание върху търсенето на жилища". Тя предупреди, че домакинствата, които рефинансират петгодишни ипотеки с фиксирана лихва, взети през 2021 г., биха могли да доведат до скок на годишните си сметки с повече от 2500 паунда.
Цените на жилищата във Великобритания падат осезаемо за първи път тази година
Според актуалните данни цените на имотите са паднали с 0,6% през месец май
Докладът беше публикуван, след като уебсайтът за имоти Rightmove разкри, че средната цена на жилище, излизащо на пазара, е спаднала с 0,6% или 2113 паунда този месец до 376 191 паунда.
Това беше най-големият спад през юни от 14 години, тъй като "продавачите се стремят да привлекат купувачи", като намаляват цените в опит да осигурят сделка.
Предупреждавайки, че икономиката ще "флиртува с рецесия по-късно тази година", Мат Суонъл, главен икономически съветник на Item Club, коментира ситуацията така:
"Икономика, която е под натиск, ще доведе до загуба на инерция на пазара на жилища. Нарастващите разходи за живот и по-високата безработица ще се окажат спирачка за търсенето на жилища до края на тази година и през следващата."
Групата прогнозира спад от 0,1% на цените на жилищата в Лондон тази година и растеж от само 0,5% в Югоизточна Англия. По-достъпните райони обаче ще отбележат по-силен растеж, като се прогнозира, че цените в Североизточна Англия ще се повишат с 3,7%, докато в Северозападна Англия се наблюдава ръст от 2,6%, а в Йоркшир и Хъмбър - с 2,4%.
Тим Лайн, регионален икономически съветник на Item Club, подчертава, че ерата, в която Лондон движи пазара на жилища е в застой.
"Високите цени, слабостта на пазара на апартаменти и напускането на сектора от страна на наемодателите натежават на столицата, докато по-достъпните региони в Северна Англия продължават да се представят по-добре."
Докладът за пазара на имоти предупреждава, че размерът на отписания ипотечен дълг ще нарасне от 129 милиона паунда миналата година до 190 милиона паунда догодина.
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