Ако попитате повечето хора с какво се занимава McDonald's, отговорът почти със сигурност ще бъде "бързо хранене". И да, това е напълно вярно. Известната верига оперира с над 44 000 локации в над 100 държави по света.

Истината обаче е, че зад жълтите арки и милиардите продадени бургери се крие една от най-големите и печеливши империи за недвижими имоти на планетата.

Големият пробив идва от финансовия гений на един мъж, който осъзнава, че истинското богатство не е в готвенето, а в земята под ресторантите...

Много храна, малко пари

Американският предприемач Рей Крок не е основател на ресторанта, но именно той превръща McDonald's от малко локално заведение в глобална корпорация.

Преди това Крок работи като пътуващ търговец на миксери за млечни шейкове. През 1954 г. посещава ресторанта на братята Ричард и Морис Макдоналд в Калифорния, за да разбере защо са поръчали цели 8 от неговите машини.

Остава впечатлен от тяхната бърза и ефективна система за приготвяне на храна. Сключва договор с тях и през 1955 г. отваря първия си франчайз ресторант в Илинойс.

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В ранните си години McDonald's се сблъсква със сериозен проблем. Рей Крок разширява веригата агресивно, но получава едва малък процент от продажбите на наемателите. Приходите едва покриват разходите за администрация и разрастване.

През 1961 г. предприемачът откупува изцяло компанията и правата над името от братята Макдоналд за 2,7 милиона долара.

McDonald's под наем

По съвет на своя финансов експерт Хари Сонборн, Крок променя модела. Корпорацията започва да купува земята под ресторантите и да я отдава под наем. Това се превръща в основния двигател на богатството на McDonald's.

Компанията основава дъщерното си дружество Franchise Realty Corporation, което купува или наема апетитни парцели на ключови локации с дългосрочни договори.

След това корпорацията преотдава земята и сградата на наемателя с надценка между 40% и 50%, залагайки схема на плащане, при която той дължи или твърд месечен наем, или определен процент от брутните си продажби.

В зависимост от това коя сума е по-висока - тя се взема под внимание.

Имотна империя

Днес над 85% от всички над 44 000 ресторанта на компанията по света се управляват именно от наематели.

Според анализ на финансовия конгломерат Macquarie Asset Management реалната стойност на портфолиото от недвижими имоти на McDonald's възлиза на около 120 милиарда долара.

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Моделът е превърнал McDonald's в един от най-големите собственици на недвижими имоти в света, контролиращ активи за десетки милиарди долари. Наемите осигуряват на корпорацията значително по-висок и стабилен марж на печалба от директната продажба на храна.