Макар тази седмица температурите да са далеч от обичайните за сезона почти в цялата страна, горещата вълна в Европа продължава да възпрепятства обществения живот, икономиката и здравната система. Жителите на континента предприеха различни методи за разхлаждане и реорганизиране на работата, а поръчките за инсталирането на климатици в някои европейски страни са запълнени за месеци напред.

Разбира се, топлото време повлия и на туристическия сектор. Разходките по руините, крепостите, катедралите и дори дворците са не само неприятни, но и опасни. Това накара почиващите да променят тазгодишните си планове... и да изберат далеч по-хладни дестинации.

Coolcations - новата концепция, която кара хората да посещават северни държави през летния сезон, вместо традиционните морски курорти. Така Италия, Гърция и Испания са заменени от Швеция, Норвегия, Исландия, Финландия и други.

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На френска платформа за резервиране на хотели например търсенията за резервации за Копенхаген са се увеличили с 246% от първата гореща вълна през май, а тези за Дъблин - със 151%, съобщава AFP.

Освен че успяват да избягат от високите температури, европейските туристи откриват интересни места и култури, които до този момент са били непознати. "Когато им кажа, че е средата на летния сезон, те са изненадани, защото има много място и атмосферата е спокойна", обяснява пред AFP шведският екскурзовод Терйе Виблом Педерсен.

Невинаги обаче сoolcation-ът трябва да бъде в някоя скандинавска страна. Франция, Италия и Швейцария например предлагат прохладата на Алпите, където температурите през нощта могат да паднат под тези през ранната пролет.

"Градове като Сен Клод в планините Юра са посетени от значително повече туристи през юли, отколкото през предходните години", обяснява Жан-Паскал Шопар - директор на Jura Tourism.

Това е добре дошло за по-малките планински курорти, за които летният сезон е слабият, а повечето посетители идват за каране на ски и сноуборд през зимата. Те предлагат различни дейности като скално катерене, спускане по въжен лифт, екстремно каране на планински колела и бъгита. В комбинация със свежия въздух, красивите поляни с цветя и пътеките за разходки в планината, тези градчета са подходяща алтернатива.

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Така пред местните бизнеси стои нова възможност за развиване на летния туризъм и смекчаване на един от най-големите проблеми в сектора - сезонността. От една страна, това е добре за търговците, които отчитат по-високи продажби пред традиционно слаби месеци. От друга, част от цените могат да бъдат понижени, отдалечавайки се от българската максима "ден година храни".

Оказва се, че тази тенденция вече напуска пределите на Европа и обхваща САЩ. Според данни на американския стартъп за пътувания Fora Travel, Осло е отбелязал 154% увеличение на резервациите в сравнение с предходната година, а Хелзинки - 124%.

Не всички обаче смятат, че сoolcation-ът е реален. Шведският експерт по туризъм Стефан Гослинг коментира: "Температурата е нещо, което хората вземат предвид, когато планират почивка. Но има много други фактори. Италия не е Дания по отношение на култура, околна среда или цена. Всичко това означава, че хората не сменят лесно дестинациите, след като веднъж имат любима".

Цената също е водещ фактор, който накланя везните в полза на Южна Европа, която традиционно е по-евтина от Северна. Широката употреба на еврото на юг и липсата на необходимост от превалутиране, както и добре изградената туристическа инфраструктура също оказват влияние.

Дали високите температури ще окажат съществено увеличение на туристите през летните месеци в Северна Европа, предстои да разберем в края на сезона. На този етап обаче експертите прогнозират, че в следващите години посетителите няма да се отдръпнат от южните страни, но най-вероятно ще изместят плановете си през пролетта или есента.