Докато Европа изпитва все по-голяма трудност да се задържи температурата вкъщи и в офиса в поносими стойности, а жегата взима десетки жертви, да пуснеш климатик на крава може би звучи леко... налудничаво. Това обаче се доближава до действителността в Италия, която се опитва да спаси един от най-важните за икономиката ѝ селскостопански продукти.

Пармиджано Реджано е най-известното италианско твърдо сирене. Името му произхожда от единствените два региона в страната, които го произвеждат по автентична рецепта с хилядолетна история. Сега обаче продължителният период с температури над 40 градуса по Целзий застрашават тазгодишната продукция... и милиардите долари печалба.

По-малко производство и по-високи разходи

Подобно и на хората, екстремните температури правят кравите по-малко продуктивни, като намаляват консумацията им на трева и съответно - произведеното количество мляко.

От една страна, нуждата от по-малко суровина за изхранването на животните понижава разходите на фермерите на фона на недостига на трева заради липсата на валежи. От друга обаче, ограничава добива на ключов продукт за производството на пармезан. На този етап повечето фермери намират решение в инсталирали вентилатори и системи за водна мъгла и охлаждане на обори. Това обаче води до рязко увеличение на разходите за енергия.

Пред подобен проблем се изправят и управителите на складовете, където колелата сирене се съхраняват по време на процеса на зреене в продължение на поне 12 месеца, а понякога три години и дори повече.

"По време на пиковите горещи вълни тази година ежедневното ни потребление на енергия се е увеличило с около 30%", коментира пред Reuters директорът на MGT Джанкарло Раванети, в чиито складове се съхраняват 500 хиляди колела от сиренето на обща стойност над 300 милиона евро.

Миналата година индустрията на пармезана е генерирала приблизително 4,5 милиарда евро приходи, осигурявайки работа на хиляди хора. Продължителните екстремни температури ще окажат влияние както върху количеството, така и върху качеството на продукта и ще доведат до по-високи разходи за производителите и, разбира си, за потребителите.