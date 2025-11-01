Сиренето фета - национален продукт и най-разпознаваема гръцка стока в международен план, от известно време е в прицела на тежка криза. Този път заплахата не идва само от повишените производствени разходи, а главно от зоонозите, които опустошават овце- и козевъдния сектор на страната, пише онлайн изданието Insider.

Щетите, причинени от болестта "Син език" и овчата шарка в ключови региони, застрашават снабдяването с мляко и, следователно, жизнеспособността на един от най-важните стълбове на гръцкия износ.

Секторът, който е единственият източник на суровина за производството на сирене фета със ЗНП (Защитено наименование за произход), вече се задъхва. Непрекъснатото нарастване на цената на фуражите и енергията отдавна е свило печалбите на животновъдите.

В тази и без това трудна среда зоонозите действат като крайният удар. Загубите на животни, предимно в Тесалия и Северна Евбея - региони, които допринасят значително за производството на мляко, са драматични. Ликвидирането на 10% от животинския фонд според тревожни прогнози, се отразява във:

Незабавно намаляване на наличното количество овче и козе мляко на пазара ;

; Рязко покачване на производствената цена , тъй като млечните предприятия се конкурират яростно за ограничената суровина, което води до повишаване на цените на млечните продукти на рафтовете за потребителя;

, тъй като млечните предприятия се конкурират яростно за ограничената суровина, което води до повишаване на цените на млечните продукти на рафтовете за потребителя; Риск за жизнеспособността на малките производители на фета, които не могат да покрият повишените разходи.

Удар върху износа: Репутацията на фетата в опасност

Истинската тревога се крие в икономическото и експортно измерение на проблема. Фетата е основен земеделски износен продукт на Гърция, с годишни приходи, които стабилно надвишават 500 милиона евро.

Намаляването на вътрешното производство на мляко има две катастрофални последици за износната машина:

Невъзможност да се задоволи търсенето: Гръцките предприятия няма да могат да изпълнят договорите, които вече са подписали с пазарите в Германия, Великобритания и САЩ, което води до загуба на печалби и изоставяне на пазарни дялове.

Гръцките предприятия няма да могат да изпълнят договорите, които вече са подписали с пазарите в Германия, Великобритания и САЩ, което води до загуба на печалби и изоставяне на пазарни дялове. Удар върху търговския баланс: Загубата на приходи от фетата пряко засяга търговския баланс на страната, особено във време, когато гръцката икономика търси всяка възможност за износна експанзия.

Освен това големият натиск за осигуряване на суровина увеличава риска от незаконна фалшификация и неправомерно използване на вносно мляко - практики, които подкопават доверието и качеството на продукта фета със ЗНП на международните пазари.

Отсъствие на дългосрочна стратегия

Кризата разкрива липсата на дългосрочен план за укрепване на животновъдството, отбелязва гръцката медия. Справянето със зоонозите не може да се изчерпва с регистриране на загубите и изплащането на (закъснели) обезщетения.

Необходими са незабавни и драстични мерки с политическа воля. Някои от предложенията от различни бизнес среди включват:

Ускоряване на обезщетенията: Незабавно обезщетение на засегнатите животновъди на 100% от стойността, за да могат (макар и с трудност) да възстановят животинския си фонд.

Укрепване и превенция: Увеличаване на капацитета на ветеринарните служби и създаване на надеждна национална програма за здравна защита и мониторинг на стадата. Акцентът трябва да бъде върху систематични превантивни мерки и хигиена на обектите, тъй като ефективното управление на епидемиите е критично за поддържането на производството.

Стратегия за резерви: Създаване на "стратегически резерви" от мляко на ниво индустрия и държава, които да се активират при извънредни ситуации, укрепвайки веригата на доставки.

Подкрепа за малките производители: Финансова помощ и достъп до кредити с благоприятни условия за малките сиренарски предприятия, които са гръбнакът на традиционното производство на фета.

Модернизация на фермите: Инвестиции в модерно оборудване и технологии, които подобряват хигиенните условия и намаляват риска от разпространение на болести.

Диверсификация на пазарите: Активно търсене на нови експортни пазари в Азия и Близкия изток, за да се намали зависимостта.