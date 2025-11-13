Продуктите на веригата магазини dm - за личната хигиена и здравето - стават все по-популярни в България, стана ясно от резултатите, представени от ръководството на компанията на специална пресконференция в София. Оборотът на dm България за изтеклата финансова година (1 октомври 2024 г.-30 септември 2025 г.) скочи с впечатляващите 21% спрямо предходната финансова година, достигайки 483,3 млн. лева, обяви председателят на Борда на управителите и управител "Екпанзия", Андрей Петров. По думите му, финансовата 2025 г. е "поредната най-добра година" за компанията.

През 2025 г. броят на магазините на веригата дрогерии се е увеличил с 4 до - до общо 118 обекта в цялата страна - обаче цялата им площ е нараснала с 9%, поради разширението на някои съществуващи обекти. Инвестициите на dm в България тази година са 13,5 млн. лева, а персоналът като цяло е нараснал с 11,3%, до общо 1641 човека.

През 2025 г. за първи път dm откри в България магазин на два етажа - това стана в Благоевград през април, посочи Петров.

А днес отваря врати и магазин на dm в Кюстендил, с което магазините на веригата вече "стъпват" във всички областни градове на страната.

За Money.bg от ръководството на dm уточниха, че към момента най-малкото населено място в което веригата има магазин, е Равда. От друга страна, най-малкият като площ магазин всъщност е в София в кв. "Изток", а не в малко населено място. Що се отнася до най-големите по площ магазини на dm - в столицата това е обектът в "Парк център", а в провинцията - в Благоевград.

dm запазва водещите си позиции в своя пазарен сегмент у нас, каза от своя страна Цонка Иванова, управител "Маркетинг и снабдяване" и "Регион продажби". Тя уточни, че значителния ръст на оборота на веригата се дължи основно на нарастването на броя на клиентите - с близо 15% спрямо предходната финансова година до около 1,8 млн. броя средно месечно.

При това расте и средният брой на закупените от един клиент продукти на покупка. Вече традиционно, онлайн покупките са средно три пъти по-големи от тези пряко от физическите магазини.

От основните предимства на dm, по думите на Иванова, е и много широкият асортимент продукти, които при това за година са се обновили с 30%.

А ценовата политика на компанията продължава да е, да се поддържат достъпни цени на продуктите, независимо от високото им качество. Нещо повече, анализът показва, че средният период на запазване без промяна на цените на продуктите на dm е 20 месеца.

С цел служителите в магазините да имат повече време за консултации на клиентите, в dm работят и за оптимизиране на работните процеси, свързани с приемането на стоки и други, коментира Георги Търнев, управител "Информационни технологии" и "Логистика".

Като цяло dm България гледа с оптимизъм в бъдещето, като очакванията са и през започналата от октомври нова финансова година веригата да има двуцифрен ръст на оборота, обобщиха от ръководството на компанията.