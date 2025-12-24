Среброто, често наричано "дяволският метал" поради високата си волатилност, достигна рекордни ценови върхове тази година. Експертите смятат, че цената му има потенциал за по-нататъшен растеж, съчетан с намаляващото предлагане.

Цената на благородния метал се повиши успоредно с тази на златото, което също достигна нови върхове, надхвърляйки 4000 долара за тройунция. В средата на октомври среброто достигна исторически максимум от 54,47 долара за тройунция, което е със 71% повече на годишна база. Последва лека корекция, но цените отново се покачват на фона на продължаващия недостиг на пазарите.

"За да се задоволи търсенето, среброто трябваше да се транспортира със самолет, а не с товарен кораб. Наблюдавахме рязко покачване на цената, след това лек спад. Но в дългосрочен план се очертава различна динамика, която би могла да задържи среброто високо и евентуално да доведе до по-нататъшни печалби", каза пред CNBC Пол Саймс, ръководител на ETF-ите с фиксиран доход и борсови стоки за региона EMEA в Invesco.

Октомври отбеляза едва третия път през последните 50 години, в който среброто достигна своя ценови връх. Предишните върхове бяха през януари 1980 г., когато братята Хънт се опитаха да контролират пазара, като изкупиха една трета от световните резерви. Както и през 2011 г., след дълговата криза в САЩ, когато инвеститорите потърсиха "убежище" в благородните метали.

За разлика от предишни "вълни", бумът при среброто през 2025 г. беше обусловен от фундаментални фактори: ограничено предлагане, силно търсене от Индия, промишлени потребности и високи американски мита.

Индия е най-големият потребител на сребро в света, използвайки приблизително 4000 метрични тона годишно, предимно за бижута, прибори за хранене и декор. Есенният скок в търсенето съвпадна и с Дивали, петдневния "фестивал на светлините", посветен на просперитета и късмета.

Докато златото традиционно остава фаворит, тази година по-достъпното сребро засенчи другите метали на индийския пазар, където приблизително 55% от населението е заето в селското стопанство. На 17 октомври местните цени на среброто скочиха до рекордните 170 415 рупии за килограм, което е с 85% повече от началото на годината. 80% от индийското сребро обаче се внася.

Докато ОАЕ и Китай увеличават доставките, Великобритания - традиционно ключов доставчик, е изправена пред изчерпване на резервите. Запасите в трезорите на Лондонската асоциация на пазара на ценни метали (LBMA) са паднали от 31 023 метрични тона през юни 2022 г., до около 22 126 метрични тона до март 2025 г. - най-ниското ниво от много години насам.

Проблемът с доставките е структурен. Според "Световни перспективи за среброто 2025" на Института за сребро, добивът намалява през последните 10 години, особено в Централна и Южна Америка.

"През последните 1-2 години, пазарният излишък се превърна в дефицит основно поради три фактора: електрификацията на транспорта, развитието на изкуствения интелект и нарастващото търсене на фотоволтаични системи".

"Развитието на технологиите при батериите и слънчевите панели предлага за златото значителни перспективи докато преминаваме към по-електрифициран свят", обобщи Саймс.