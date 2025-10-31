Макс Баклаян завършва средното си образование в арменски интернати във Венеция и Никозия, където завършва с отличен успех със Summa Cum Laude през 2001 година. Висшето си образование започва в САЩ, но по семейни причини се връща в България, където завършва AUBG в Благоевград през 2008 година.

Неговата кариера започва по време на студентските бригади в САЩ, където Баклаян развива лидерските си умения и основава първия си бизнес. През 2009 година Макс Баклаян и негов приятел основават Tavex България.

От 2016 г. Макс Баклаян поема еднолично управлението на българското дружество като изпълнителен директор на Tavex, което в момента е най-успешната дъщерна компания на фирмата майка Tavid Group.

През 2019 г. Баклаян открива румънския дъщерен клон на Tavex, а през 2021 открива и сръбския дъщерен клон.

Г-н Баклаян, бихте ли препоръчали на хората да продължават да инвестират в инвестиционно злато, като се има предвид низходящата напоследък тенденция в неговите цени. И каква всъщност е тя в дългосрочен план според Вас?

Ще започна малко по-отдалече. Хората трябва да разберат хоризонта, в който трябва да инвестират, и чак тогава да вземат даденото решение. В момента ние се намираме в свят, който е изключително задлъжнял. Дълговата тежест е много висока както в Европа, така и в САЩ и Япония, а може да се каже, в целия свят.

От тази гледна точка, този дълг няма как да бъде изплатен в реална валутна единица - долар, евро и т.н. Може да бъде изплатен единствено в номинална валутна единица. А това са новонапечатани пари, които се ползват, за да се плащат старите задължения. Този процес на създаване на дълг, е всъщност процеса на инфлация, която води до покачване на цените.

И сега виждаме изключително задлъжнял свят, като този процес на увеличение на дълга ще продължи според мен идните 10-15 години. Това се е случвало и преди исторически, 70-те години на миналия век са много аналогични на настоящите. Смятам, че сега живеем в нещо много сходно, но по-лошо.

От тази гледна точка, инфлацията ще продължава да бъде висока, и когато инвестираме, ние трябва да вземем решение кои са активите, които абсорбират най-добре инфлация, да проучим всеки един от тези активи в каква фаза от своя цикъл се намира. Тук е мястото да кажа, че криптоактивите също абсорбират инфлация, въпросът е, че в момента се намираме в края на 4 или 5-годишния възходящ цикъл на криптоактивите.

Имотите също са актив, който абсорбира инфлация. Но що се отнася до България, ние се намираме вече в края на този 13-годишен цикъл на покачване на цените.

А злато е такъв актив, който много добре абсорбира инфлация. За последните 5 години цената му буквално се е утроила. И същевременно сега се намираме в първата третина или половина от този цикъл. Което означава, че пред нас има още 5-7 години възходящ тренд при цената на инвестиционното злато.

Това обаче не означава, че можем да правим от него краткосрочни печалби - затова настоятелно препоръчвам на хората да не правят краткосрочни инвестиции в злато, а винаги да имат хоризонт от 3-5 години. Защото така ще хванете основната тенденция на движение, а кратки корекции на спад като в момента, няма да ви притеснят - дори това е момент, когато ще можете да акумулирате още повече злато за същата валутна единица.

Източник: Tavex

Това означава ли, че наблюдаваната напоследък лека корекция надолу в цената на златото е временна?

Цената на златото досега само три пъти в историята си е нараснала над 50-дневната средна стойност и над 200-дневната средна стойност - обаче след това е имало корекция надолу с 15-20%. Затова корекция с 15-20%, започваща от 4400 долара за тройунция, в никакъв случай няма да е озадачаваща. Защото погледнато по-дългосрочно, ако в рамките на една година цената на един актив се е покачила с 60%, то не е невъзможно цената да варира, за да намери баланс при друга не толкова висока стойност.

Имайте предвид и друго изключително важно нещо, за което не се говори. Количеството инвестиционно злато което се търгува на международните пазари - т.нар. хартиено инвестиционно злато - е 100 пъти повече отколкото физическото инвестиционно злато. Което означава, че на "хартиения" пазар, т.е. при ETF (борсово търгувани фондове) на основата на злато, то се търгува 100 пъти повече.

Търсенето на инвестиционно злато и към момента продължава на високо ниво. Но спекулантите които са закупили "хартиено" злато на дълга позиция и са спечелили 10-15% за много кратко време, сега ликвидират своята позиция и прибират печалби. Така че сега наблюдаваме прибиране на печалби на "хартиения" пазар, но в никакъв случай няма промяна на тенденцията на физическия пазар на злато. Там централните банки и големите потребители, продължават за купуват със същото високо темпо.

Да обърнем внимание и на инвестициите в недвижими имоти. Както е известно, техните цени у нас спрямо доходите на населението, са много по-високи отколкото в други европейски държави. Според Вас, тази тенденция ще продължи ли и бихте ли препоръчали на хората със свободни средства инвестиции в имоти?

Бих казал, че няма добър и лош актив, има добър и лош момент или период за инвестиране в него.

Ще дам пример: ако сте закупили злато през 2010 г., това беше лош момент - защото трябваше да чакате 10 години, за да се върне цената му през 2020 г. и да започне възходящ тренд. Това в случая не прави златото лоша инвестиция, а само избраният момент за нея не е бил удачен.

Същото е и при инвестициите в имоти. Ако например сте закупили имот през 2010 г., то тогава сте избрали много подходящ момент - защото сте имали период от 10-15 години, когато цикълът при цените на имотите е вървял нагоре. Въпросът е обаче, че вече се намираме във финалните фази при този възходящ цикъл при имотите. Което означава на практика, че когато се обърне тенденцията при цените на имотите, най-вероятно ще има период от поне 5-7 години - така предполагам към момента - през което време цените на имотите ще са в корекция и стагнация - и няма да са добър инвестиционен клас активи, който най-малкото да ви пази от инфлация, камо ли да ви печели пари.

Така че, от гледна точка на успешни инвестиции - по-важен е "таймингът" за инвестиране в определен актив, отколкото самият актив като такъв.

Източник: iStock

Г-н Баклаян, както знаем, всеки трябва сам да вземе решение как и в какво да инвестира свободните си средства. И все пак, какво е експертното Ви мнение - как да разпределим средствата по видове активи?

Точни съвети по този въпрос няма, както и няма костюми, които да прилягат на всички. Това зависи от различни фактори, някои от основните от тях са: какъв е инвестиционния ви хоризонт, какъв е месечният ви доход, какъв е рисковият ви профил, колко време сте готови да отделяте за да се занимавате с финанси и инвестиции и т.н.

Това обаче което мога да кажа със сигурност е, че пари на влог в банка и особено пари "под дюшек", ще продължават да губят покупателна способност заради инфлацията, и то с много по-бързи темпове от тези до момента.

Иначе казано, ако например държите 10 000 долара в банка или "под дюшек", на практика сте взели инвестиционно решение да "складирате" парите си в този актив.

Моят съвет е, да не "складирате" основната част от спестяванията си в хартиени пари, защото те ще губят своята покупателна способност. От там нататък кой актив ще предпочетете за инвестиции зависи от вас, като може да имате предвид това което вече казах. Особено важно е да разберете въпросният актив или активи в коя част на ценовия цикъл е и колко дълъг е неговият хоризонт на растеж.

А именно такъв актив с хоризонт на години растеж, сега е златото. Колко средства да вложите в злато, е въпрос на лични убеждения.