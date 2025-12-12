PPF Group, една от най-големите инвестиционни групи с чешки корени и собственик на bTV Media Group, започва официален процес по преместване на регистрирания си офис от Нидерландия обратно в Чехия. Решението беше съобщено от Amalar Holding - структурата, която управлява семейните активи на Рената Келнерова и дъщерите й. Процесът трябва да приключи през първата половина на 2026 г.

Връщане у дома

В изявлението си Келнерова подчертава, че PPF е изминала път от почти 35 години, през които се е превърнала в най-голямата международна инвестиционна група с корени в Чехия. По думите й преместването на регистрирания офис обратно в страната е знак за доверие в чешката правна среда.

Историческите причини групата да държи централата си в чужбина - по-специално необходимостта от по-силна правна защита на международните инвестиции - според нея вече са отпаднали.

Промени в структурата и управлението

Решението идва в контекста на промените в акционерната структура и корпоративното управление на PPF. В момента всички акционери на групата живеят в Чехия и участват активно в стратегическото ръководство заедно с мениджмънта, който също е базиран основно в страната. Затова и запазването на регистриран офис извън Чехия се превръща по-скоро в административна формалност, отколкото в реална необходимост.

Преместването е и логично продължение на процес, започнал през 2021 г., когато PPF Financial Holdings - звеното, обединяващо банковите и финансови активи на групата в Европа и Азия, прехвърли своя регистриран офис от Нидерландия в Чехия.

Какво означава това за Чехия

След приключване на миграцията, PPF Group ще стане данъчен резидент на Чехия. Това поражда очаквания поне част от данъчните приходи, които досега са били извън чешката юрисдикция, да останат в страната. Данъчният консултант Ян Бонавентура определя това като добра новина, въпреки че холдинговите компании обичайно не плащат висок корпоративен данък заради правилата за освобождаване на дивиденти.

Те обаче внасят ДДС върху услугите, които получават, което все пак ще има ефект върху бюджета.

Анализаторът от Natland Петр Бартон смята, че преместването ще има ограничено влияние върху приходите на държавата, но е важен сигнал за инвеститорите. Според него решението показва, че собствениците на PPF не се страхуват от бъдещата данъчна политика на новото чешко правителство и демонстрират доверие в бизнес средата.

Глобален играч с локални корени

PPF Group присъства в 25 държави на няколко континента и инвестира в телекомуникации, медии, финансови услуги, недвижими имоти, електронна търговия, инженеринг и биотехнологии. В края на 2023 г. групата отчита активи за €41,7 милиарда, рекордна нетна печалба от €3,2 милиарда и около 45 000 служители по света. Само в Чехия миналата година групата е внесла 9,2 млрд. крони (около €378 милиона) под формата на данъци и социални и здравни вноски за служителите си.

След трагичната смърт на основателя Петър Келнер през 2021 г. структурата на групата претърпя важни промени. През 2023 г. беше създаден Amalar Holding, който обедини управлението на семейните активи на Келнерови и през 2024 г. стана мажоритарен собственик на PPF Group.

В края на 2024 г. Amalar прекрати и дейността на своя консултативен съвет, тъй като той вече е изпълнил основната си роля в процеса на трансформация.