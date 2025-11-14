Yettel в България успешно предлага интернет и телевизия през мобилна свързаност, но групата зад телекома не изключва възможността да придобие доставчици на фиксирани услуги, ако получи добра възможност. Това заяви пред Money.bg Балеш Шарма - главен изпълнителен директор на e& PPF Telecom Group, която притежава Yettel и е водещ играч на пазара в 4 страни от региона.

Той подчерта, че "никъде другаде в Европа няма държава, в която или няма регулация, или доброволна търговска сделка за споделяне на вече изградени мрежи" и посочи, че регулаторът в България предприема стъпки в тази посока.

В същото време Шарма беше категоричен, че Yettel няма намерение да чака и 5G възможностите на телекома са достатъчно добри, за да може да предоставя фиксирани услуги на клиентите си.

Нещо повече - според него изкуственият интелект ще предефинира начина, по който Yettel свързва България и по който функционират услугите както за обикновените потребители, така и за корпоративните клиенти.

Какво се промени с влизането на e& от Обединените арабски емирства в телеком бизнеса на чешката PPF, как се стигна до сделката за Serbia Broadband и какво е бъдещето на телекомуникациите? Четете в интервюто по-долу:

Очевидно е, че сега, в края на 2025-а, технологиите, бизнесът и политиката са по-преплетени от всякога. Как се отразява това на компания от мащаба на e& PPF Telecom Group?

Не бих казал, че и преди не е било така, но тази тенденция се задълбочава все повече. Защо - защото технологията става все по-голяма част от живота.

Заради начина, по който това ни засяга, нашето партньорство - на e& и PPF, има още по-голям смисъл. Трябва да можем да предоставим най-доброто в световен мащаб по отношение на технологиите, като в същото време имаме предвид местните специфики и нуждите на конкретните пазари. Ние сме мостът, който свързва хората с технологиите.

В партньорството между e& и PPF, e& идва с технологията - тя е cutting-edge, още преди да бъде представена, e& са ангажирани с нея. От друга страна, PPF има фокус върху Европа и особено върху нашия регион - Централна и Източна Европа. Разбираме тези пазари, усещаме техния пулс и техните нужди. Защо се събираме заедно? Защото всеки внася своите умения и експертиза и взаимно се уважаваме.

Преди около година e& завършиха придобиването на контролния дял в телеком бизнеса на PPF на четири пазара - в Словакия, Унгария, Сърбия и България. Какво всъщност се случи от октомври 2024 г. до сегашния момент?

Когато говоря с моите екипи, най-простата аналогия, която правя за това партньорство е, че имам самолет с два турбореактивни двигателя. Обаче живеем в епохата на социалните мрежи и можеш да получиш всякакви коментари. Един от тях беше прекрасен - "Да, турбореактивни двигатели са, но, моля, бъдете сигурни, че тези двигатели са насочени в една посока!". Ако двигателите са насочени в различни посоки самолетът никога няма да излети, но пък ако са правилно позиционирани, самолетът ще се вдигне по-високо.

Не беше толкова трудно, защото ако погледнете стратегиите на e& и PPF Telecom още от преди сливането, те бяха в голяма степен еднакви - за преход от доставчик на SIM карти и свързаност към techco. Беше решено, че ще ставаме във все по-голяма степен дигитална и AI телекомуникационна и технологична компания.

На терен не променихме нищо. В България моят мениджърски екип - главният изпълнителен директор на Yettel Джейсън Кинг и цялото ръководство са същите, които бяха и преди формирането на съвместното дружество, защото те познават местния пазар. Нищо не се промени и на равнище група.

За какво се подготвихме? Как същият екип постига различни резултат с експертизата на e&? Какви синергии могат да бъдат използвани? Например, използваме мащаба на e&, за да преговаряме за по-добри сделки и условия - както в технологичен, така и в търговски план. Имаме достъп до e&, която оперира в 38 държави, в 20 от които предоставя мобилни услуги - много по-голям мащаб от това, което бихме имали сами по себе си. Имаме достъп до техните продукти.

Движехме се много бързо, защото вече бяхме съгласувани по всички въпроси и започнахме да получаваме помощта на e& за това да правим различни неща по-добре локално.

Още преди "ден 0" кредитният ни рейтинг се подобри и от трите рейтингови агенции. Започнахме да набираме капитал от пазара при цена, която е по-добра от преди. Какво правехме с парите - купувахме на по-добри условия от преди.

По отношение на това, което получават клиентите, e& е много пред нас в структурирането на данни, моделирането и т.н. Използвам все повече тяхната помощ и съвети, за да може нашата подготовка за изкуствения интелект да изпреварва кривата.

Допълнителната финансова мощ над тази на PPF добави много ясни възможности по отношение на сливанията и придобиванията. Serbia Broadband е пример - голямо придобиване. То дойде в рамките на три месеца след началото на съвместната работа на e& и PPF - в повечето ситуации не можем да си представим нещо подобно. Ние обаче не губихме време да се опознаваме с e&, готвехме се какво можем да направим заедно и започнахме да го правим още от първия ден.

Говорим за сделка за над 800 милиона евро, която добавя около 700 000 абонати. Каква беше мотивацията за този ход? За някои външни наблюдатели тя беше изненадваща...

Всъщност няма нищо изненадващо. Сделката винаги е била смислена - просто не се беше случила по-рано.

Защо е смислена? Serbia Broadband беше компания, която предлага единствено фиксирани услуги - не свързват клиентите си с никаква безжична връзка. В същото време Yettel Сърбия в исторически план беше само мобилен оператор, като през последните години преди сделката беше започнала да предлага фиксирани услуги - но с мрежа, наемана от конкурента Телеком Сърбия. Това беше на много ранен етап. Да събереш компания само с фиксирана мрежа и компания само с мобилна мрежа е напълно смислено решение.

Това придава цялост на портфолиото ни. Serbia Broadband има прекрасен екип, който разбира бизнеса с фиксирани услуги. Yettel и Cetin имат страхотни екипи, които разбират мобилните мрежи и мобилните услуги. Сега имаме експертиза и в двете посоки.

За да се чувстват всички равностойни подхождаме към сделката не като придобиване, а като сливане - макар технически да е именно придобиване.

Виждате ли вече резултати?

Хармонизирахме портфолиото и клиентите на двете компании имат достъп до всички услуги - например тези на SBB могат да вземат мобилна услуга от Yettel. Ще ни отнеме година-две, за да съчетаем технологиите, но вече сме събрали хората на едно място. Има един финансов отдел, един HR отдел и така нататък.

Сделката в Сърбия несъмнено дава на Yettel тласък при фиксираните услуги - на фона на успешно развита мобилна мрежа. В България обаче ситуацията е по-различна - тук Yettel е единственият голям телеком, който разчита за всичките си услуги - мобилни и фиксирани, на мобилната си мрежа. Кой модел предпочитате да следвате - на придобиване на доставчици на фиксирани услуги или на развиването на техни FWA аналози?

Всеки пазар е различен. България има своите специфики. Например, 5G мрежата вече е в търговска употреба и то от години. В същото време, в Сърбия търговете за честоти продължават и в момента.

Чрез 5G мрежата на Yettel получи огромен капацитет. Той може да се използва за фиксирани услуги през мобилна свързаност - FWA. Правим го много успешно вече близо 3 години - предлагаме интернет и цифрова телевизия.

Ние продължаваме да следим пазара и, ако имаме възможност бихме придобили доставчици на фиксирани услуги. Имали сме интерес в миналото и ще имаме и в бъдещето, ако се появи нещо значимо, което смятаме за подходящо за нашите цели.

Тук идва и другата специфика на България. Както споменах, в Сърбия преди да придобием SBB имахме споразумение за използване на мрежата на конкурентен играч. В Словакия правим същото. В Чехия сме водещ играч във фиксираните услуги, но предоставяме - и то не от днес, а от 2014 г., през отделна компания инфраструктурата на конкуренти при същите условия, които използва и нашият потребителски бизнес.

В България случаят не е такъв. Двата ни големи конкурента, които имат фиксирана инфраструктура, не я споделят с никого. Надяваме се, че след прегледа на пазара, който се прави от регулатора, нещата ще продължат по естествения си ход и ще станат както навсякъде другаде в Европа.

Логично е в една държава фиксираната инфраструктура да си има собственик, но и да е споделена с всеки. Нелогично е да се хабят ресурси за няколко слоя оптика по едно и също трасе, които стигат до една и съща сграда. Това е пилеене на ресурси. Затова и никъде другаде по света няма държава, в която или няма регулация, или доброволна търговска сделка за споделяне на вече изградени мрежи.

Надявам се, че в средно до дългосрочен план ще имаме окончателно решение, което да ни даде достъп до инфраструктурата. Междувременно, не чакаме. FWA вече ни дава възможността да предоставяме фиксирани услуги.

Навлизането на e& на европейския пазар не беше бърз процес - Европейската комисия подложи на задълбочена проверка сделката с PPF. Много бизнес лидери твърдят, че в Европа просто е по-трудно да се прави бизнес заради регулаторната среда - и сякаш твърде скромният растеж в евросъюза доказват тези думи. Какви са Вашите наблюдения?

Не съм напълно съгласен с началото на Вашия въпрос. Отне време, но разрешението на ЕС всъщност дойде преди крайния срок. Това е голяма и сложна сделка на територията на 3 страни членки и една извън съюза. Навсякъде по света одобрението щеше да отнеме време. Освен това, имаше нова регулация и това беше една от първите сделки, които бяха неин обект. Вероятно тя трасира и пътя за следващите подобни.

Не може да се каже обезателно, че стана по-бавно, но имаше процес на проверка и анализ.

Вярваме, че ЕС е много атрактивна дестинация за инвестиции. Това се дължи на нейната предвидимост. На нейната стабилност - откъм технологии, правила за технологиите, правна рамка. Те са много сходни в различните страни. ЕС е воден от иновациите и е приятелски настроен към тях, като освен това се крепи на върховенството на закона. Регулациите имат ключова роля всичко това да е така.

Голям потенциал има в създаването на колаборативна екосистема, която все така е предвидима, но освен това поддържа мащаб и иновации. Ако погледнем към нашето партньорство с e&, в него има инвестиция, но и местен партньор - така се съчетава най-доброто от двата свята.

По-горе засегнахте темата за трансформацията на телекомите. От години говорим как те се превръщат в techcoms - излизат от рамката на традиционните телекомуникационни продукти и услуги чрез нови решения, насочени към нуждите на бизнеса. Това ли е пътят и за e& PPF Telecom Group?

Единственият начин да успееш - в България или другаде, е се превърнеш в дигитална или както е в момента AI платформа, която дава на клиентите ти всичко, което може да бъде дигитално активирано или закупено. Първоначално си доставчик на SIM карти, а после ставаш доставчик на SIM карти и фиксирани услуги. Към интернета за дома се появяват телевизия и достъп до други платформи за съдържание. После идва киберсигурността. След нея - застраховането. Това всичко вече се случва. После могат да дойдат финансови услуги. В някои държави като Сърбия имаме даже своя банка, работим по финансови услуги в Чехия.

Ние сме свързани с клиентите през магазините, през колцентъра, вече - и през приложението си. Имаме отношения с клиента Явор и искаме да ги използваме, за да го опознаем по-добре и да му предложим все повече и повече технологични решения, които правят живота му по-добър. Ставаме негов системен интегратор. Какво още можем да добавим - решения, свързани със здравето или още мултимедийно съдържание? Бъдещето предлага много варианти.

В България много парчета от пъзела вече са подредени. Финтехът идва в бъдещето. Тази година вече работим със застраховки - започваме дори да разпространяваме продукти за общо застраховане.

В исторически план до момента сме били с една идея по-концентрирани върху потребителските продукти и услуги и една идея по-малко върху B2B сегмента. Това донякъде се дължеше на факта, че не сме съществуващ фиксиран играч. Сега не пестим усилия, за да променим това с помощта на e& и да бъдем на гребена на вълната. Това ще е един изцяло нов свят с нови правила. Искаме да бъдем сигурни, че в двата двигателя в лицето на e& и PPF ще можем да предоставим и на B2B клиентите най-доброто, което светът предлага.

Чрез B2B портфолиото от продукти на e& и експертизата на CETIN в инфраструктурата на различни пазари, ще създаваме още и още платформи. Без значение дали става дума за потребителски бизнес, или за корпоративни клиенти - целта ни е да бъдем успешни.

Общото кратно между тях изглежда е изкуственият интелект. Как AI ще промени Вашия бизнес? Вашата компания има хиляди служители - как те трябва да се подготвят за предизвикателствата на утрешния ден... и какво ги заплашва, ако не го направят?

Не можем да кажем, че изкуственият интелект засяга телекомуникациите или конкретен сегмент. AI променя начина, по който живеем. На изложения като GITEX или MWC в Барселона виждаме бъдещето. Едно нещо е сигурно - всичко около нас ще се промени драматично през следващите години.

Трябва да се отучим от много неща и да пренаучим други, за да можем да използваме задвижваните от изкуствения интелект технологии. AI, роботиката, автоматизацията, анализът на големи данни - всичко това прави технологиите различни и улеснява живота ни.

Като служители на Yettel или на друга компания, като ученици и студенти и като бизнесмени трябва да разберем нуждата понякога даже да използваме AI, за да се научим да боравим с него още по-добре. Това е за предпочитане пред страховете, че изкуственият интелект ще ни "удари".

Възможностите са огромни. Ето пример - по образование аз съм машинен инженер, а не програмист, но мога да говоря с компютъра си на естествен език и да получавам решения на дадени проблеми.

Всяка година работим по бюджета и от всяка държава ми изпращат един куп Excel файлове. Някога си покривах стените на кабинета с разпечатани листове A4, за да търся този или онзи показател. Сега подавам данните на AI и той ми показва аномалии, прави предложения, сравнения и резюмета и ми помага да разбера какво не е наред на даден пазар. Не губя часове в разчитането на данните.

Колкото повече го използвам, толкова по-способен мениджър ставам. Трябва да използвам тези инструменти, вместо да се плаша от тях.

Креативност, съдържание - всичко може да се получи чрез естествен човешки език. Това демократизира технологиите. Ако се науча да го използвам, ползата е за мен. Ако откажа или ми липсва гъвквавостта да се науча, аз губя.

Говорим си за технологични иновации, които изглеждаха като научна фантастика преди само няколко години. Нека за момент да погледнем към небето. Над него летят сателити - и все по-голяма част от тях са на Starlink и конкурентните констелации. Как гледате на този тип перспективни услуги - те Ваш конкурент ли са или по-скоро потенциален партньор за покриване на територии, които в момента няма как да бъдат обслужени с традиционната свързаност?

Сателитите не са нещо ново. Сателитните телекоми също не са нови. От три десетилетия има такъв тип комуникации. Това, което се променя, е че те стават по-способни и по-достъпни за потребители - това, което преди се побираше в куфар, сега е вътре в обикновен смартфон.

Виждам тази технология като допълнение. Даже и след всички мегаинвестиции на телекомите, във всяка страна има планински райони, самолети и кораби, които няма как да бъдат обхванати чрез мобилна или оптична свързаност - поне не и в близките десетилетия. Сателитните решения ни дават възможност да стигнем там. Може ли да бъде пряк конкурент на добре изградена мобилна или оптична мрежа? Не мисля. Капацитетите са огромни, освен това устойчивостта и надеждността са нещо съвсем различно - работим при всякакви атмосферни условия и предаваме данни с много малко времезакъснение.

Виждам бъдещето на телекомуникациите - и това ще започне да се вижда, когато 6G мрежите започнат да се изграждат след 5-7 години, като тогава границите ще започнат да изчезват. Ще имаме непрекъсната услуга, която обединява фиксирани мрежи, мобилни мрежи, Wi-Fi у дома, сателитна свързаност - няма даже да осъзнавате кога се превключва от едно към друго. За Вас ще е нужно само да бъдете непрекъснато свързани - без значение дали Вие се свързвате със света или вашите машини обменят информация една с друга.

Трябват ни всички тези технологии, но по начин, който не ги превръща в лабиринт за клиента.

Да се върнем в реалността на телекомите. Когато говорим за Вашата сфера, мрежата е въпрос на живот и смърт. В България вече 5 години имаме 5G мрежи, но дълго време беше трудно да видим т.нар killer app на мрежите от пето поколение. Сега технологията е в "зряла възраст" и със сигурност имате много повече данни за нейните най-успешни приложения. Какви са те?

От 4G към 5G не беше просто промяна като тази да сложиш нова генерация чип на компютъра или да обновиш операционната система на смартфона си. Това беше фундаментална промяна на начина, по който работи мрежата. Какво ни даде - три неща:

Даде ни много по-добри скорости, но дали наистина клиентът търсеше това? Имаше ли приложения, които не можехме да предоставим с около 50 мегабита в секунда през 4G, а пък сега можем с 300-400 през 5G? Тогава нямаше, но сега започват да се появяват, защото предлагаме такива скорости.

На второ място е времезакъснението. Трябва ли му на нормален човек това извън геймърите и сценарии на употреба като автономните автомобили? Може би не.

На трето място е капацитетът. Огромният капацитет.

За първи път телекомите можеха да предложат и трите на нива, които надвишават търсенето на пазара - но много бързо различните индустрии наваксват.

Има ли killer app? Не - това всъщност е цялата екосистема. Изкуственият интелект, за който толкова много говорим, през 4G епохата с нейните скорости и времезакъснение нямаше да може да се случи. Екосистемата прави възможни облачните технологии, киберсигурността.

За много неща хората казват "Добре, де, ама аз можех да го правя това и преди". Това, което забравят, е, че сега правиш даденото нещо през облака, а не на компютъра си. Скоро нашите устройства ще могат да са много по-"глупави", а мощният интелект ще е в облака - и това ще направи живота на потребителите по-добър. За целта обаче е нужна свързаност и 5G дава именно това.

Има и други аспекти на екосистемата, които са в B2B сферата, като сегментиране на мрежата и възможността за частни мрежи. Някои от тях вече се случват, но следва много повече. Ще има много IoT и автоматизация на производството и здравеопазването, AI оркестрация на всичко, което се случва около нас, автономни автомобили, дронове в небето, включително - такива, които ще превозват пътници.

Кой ще свързва AI системите с различните машини? 5G. За много неща работата на телекомите остава незабелязана, защото хората не осъзнават какво представлява тя.