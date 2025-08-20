Турция все повече се приближава до стартирането на 5G мобилни комуникационни услуги, след като правителството определи минималните стойности за лицензите за спектър преди дългоочаквания търг, съобщава в. "Сабах".

Министърът на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу заяви, че подготовката е в заключителен етап, като датата на търга и детайлите се очакват да бъдат обявени скоро.

Думите му дойдоха след президентски указ, публикуван в турския Държавен вестник в петък, който определи минималните такси за честотите, които ще бъдат предложени на търг.

Според решението 400 MHz спектър в честотните ленти 700 MHz и 3.5 GHz ще бъдат предоставени на мобилните оператори. Честотите са разделени в 11 пакета с обща минимална стойност на аукциона от 2,13 млрд. долара, без ДДС.

В указа се уточнява, че три пакета в лентата 700 MHz ще носят минимална цена от по 425 млн. долара всеки. Осемте пакета в лентата 3.5 GHz ще варират между 50 млн. и 200 млн. долара, в зависимост от ширината.

Според отчетите за дейността на телекомуникационните компании, разрешенията за 2G, 3G и 4.5G честотите ще изтекат през 2029 г.

Спечелилите оператори ще трябва да платят крайната сума от наддаването на три равни вноски, съгласно процедурите, определени в тръжните спецификации, които ще бъдат подготвени от Агенцията за информационни и комуникационни технологии.

За 2029 г. операторите ще трябва да плащат 5% от брутните си продажби между 30 април и 31 декември 2029 г. За следващите години това плащане ще продължи годишно до изтичането на настоящите им разрешения.

Основните телекомуникационни оператори в страната отдавна се подготвят за прехода.

Миналата седмица Türk Telekom заяви, че е напълно подготвен за предстоящия 5G търг и внедряване, позовавайки се на солидната си оптична инфраструктура и стратегическите инвестиции.

Главният изпълнителен директор Юмит Йонал каза, че 54% от базовите станции за дългосрочна еволюция (LTE) на компанията вече са свързани чрез оптични кабели.

Türk Telekom притежава и поддържа почти 80% от националната оптична мрежа на Турция чрез концесионно споразумение, което изтича през 2026 г. Йонал каза, че компанията е близо до подновяването на договора.

Главният изпълнителен директор на Turkcell Али Таха Коч заяви, че компанията е завършила финансовото планиране за внедряването. "Голяма част от нашата мрежа е модернизирана за прехода към 5 делът на оптично свързаните ни базовите станции се увеличава бързо", каза той.