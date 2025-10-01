Да, знам какво си мислите. "Та това е достъпен Android таблет - те стават само за пускане на детски филмчета в колата!". Всички големи производители имат вина за изключително лошия имидж на тази продуктова категория - с цял куп устройства с бавни процесори, тъмни екрани, ужасно аудио и нулева софтуерна поддръжка.

Е, за по-нетърпеливите още сега ще кажа, че случаят на Vivacom 5G Tab не е такъв. Първият таблет под бранда на телекома е изключително добре балансирано предложение, което може да намери място както в детската стая, така и в офиса като допълнителен екран или даже като втори "компютър" с помощта на калъфа с клавиатура в комплекта.

Какво точно представлява Vivacom 5G Tab и как се справя с различните задачи обаче не са въпроси, на които можем да отговорим само с едно изречение - нека нашето ревю да започне тук!

Дизайн и дисплей

Както и друг път сме казвали - още в ревюто на първия Vivacom 5G смартфон, качеството на хардуера и софтуера е гарантирано. А и на сглобката, трябва да добавим с днешна дата. Без да е с титаниев корпус или други подобни луксозни изпълнения, Vivacom 5G Tab се усеща като много добре направен таблет.

Източник: money.bg

Това важи и за 10,95-инчовия IPS дисплей с резолюция 1920х1200 пиксела. Той е достатъчно ярък за комфортна употреба в почти всякакви условия, а освен това има честота на опресняване до 90 херца, което създава усещане за по-плавна работа. Панелът има и HDR поддръжка.

Източник: money.bg

Цветовете са по-скоро неутрални, като има възможност за ръчно калибриране на цветната температура.

В комплекта има и протектор, който можете сами да сложите.

Източник: money.bg

Макар да говорим за таблет с голям екран, теглото му не е високо - около 490 грама.

Калъфът с клавиатура изглежда много добре, закрепя се с изключително удовлетворяващо магнитно щракане.

Софтуер и свързаност

Интерфейсът MyOS е по-непознат у нас, но спокойно може да се сравнява със софтуерните "обвивки" на големите Android производители.

Сред вградените приложения има такова за миграция от друго устройство, друго, което предоставя криптографски защитено лично пространство, виртуален преводач и програма за звукозапис, която транскрибира с добро качество и записи на български език.

Източник: money.bg

Важно е, че Vivacom 5G Tab поддържа и AI функционалности. Сред тях е Circle to Search with Google. Мултимодалният помощник на онлайн гиганта разпознава текст и визуално съдържание също толкова добре, колкото и на флагмански смартфон. Селектирането на съдържание на големия екран в същия момент е много по-лесно.

Източник: money.bg

Чест прави на Vivacom, че не са добавяли допълнителни приложения извън стандартните. Таблетът има nanoSIM и eSIM поддръжка, което ни даде възможност да изпробваме 5G мрежата на телекома - в далеч не най-идеални условия постигнахме над 600 мегабита в секунда. Толкова бяха по силите и на флагманския смартфон, с който тествахме паралелно.

Производителност и батерия

Най-големият проблем на по-достъпните Android таблети традиционно е скоростта на работа. Към нея отношение имат процесорът, оперативната памет, технологията за съхранение и софтуерните оптимизации. Каква е ситуацията с Vivacom 5G Tab?

На първо място е чипсетът. Той е слабо познат у нас - Unisoc T8100. Говорим за 8-ядрен процесор с 4 по-мощни и 4 по-икономични ядра на по 2 гигахерца - съответно ARM Cortex A76 и A55. Производственият процес е 6-нанометров. Според наличната информация онлайн всъщност става дума за нова версия на чипсета на първия Vivacom 5G смартфон.

Източник: money.bg

Той се справяше много добре с всекидневните задачи, но фактор за това беше и скромният му 720p дисплей. Добрата новина е, че по-големият корпус на таблета очевидно позволява по-голямо натоварване и работата на процесора и графичния ускорител е все така стабилна. Бенчмарк резултатите са практически идентични или по-добри от тези на масово използвания в този ценови клас Mediatek Helio G99.

Оперативната памет е 6 гигабайта, а мястото за съхранение - 256 гигабайта, като можете да добавите и до 1 терабайт microSD карта.

Батерията е с достатъчен капацитет - 7510 mAh и дава около 8 часа работа. Поддържа се до 21W бързо зареждане.

Камера

Да снимаш с таблет погледнато отстрани е странно, а освен това е доста неудобно. Затова и този аспект от хардуера често остава на заден план.

Източник: money.bg

В случая на Vivacom 5G Tab задният сензор е 1/2,5-инчов с 13 мегапиксела и автофокус. Поддържа се HDR и цветовете са приятни. Камерата е подходяща за информативни снимки и 1080p видеа.

Източник: money.bg

За предната 5-мегапикселова камера можем да кажем, че е адекватна за видеоразговори и доста лаптопи от среден клас са по-лошо оборудвани.

В употреба

Vivacom 5G Tab е приятен помощник във всекидневието - и то не защото сме снизходителни към него заради цената. Картината и стерео звукът са достатъчно добри, за да си пуснете любимата стрийминг платформа. Интерфейсът е достатъчно плавен, за да можете да използвате най-масовите приложения или даже да поиграете на някоя от любимите си игри - стига да не очаквате графика като от най-новите конзоли.

Източник: money.bg

Неизбежно след няколко часа с устройството, няма да искате да гледате мултимедия на смартфона си вкъщи - екранът му просто ще започне да ви малее.

Скритият коз на таблета е добавеният в комплекта калъф с клавиатура. Той не само изглежда добре, но и наистина трансформира изживяването. Ако отваряте сайтове онлайн и тук-таме ви се налага да отваряте и редактирате електронни документи, Vivacom 5G Tab всъщност се превръща в отличен вариант по път или далеч от служебния компютър вкъщи.

Източник: money.bg

Клавиатурата е тясна за интензивно целодневно писане, но при по-лек сценарий на употреба е напълно подходяща.

Vivacom 5G Tab се предлага на цена от 2,55 € | 4.98 лв. на месец на лизинг за 24 месеца при сключване 24-месечен договор за план Unlimited Traffic 100.

Това е много добра цена - сравнимите модели на другите производители определено излизат по-солено, а и далеч не всички имат 5G поддръжка.

Vivacom 5G Tab е това, което един достъпен таблет трябва да бъде - добре направен и добре работещ в различни ситуации. Именно тази универсалност е нещото, което винаги сме искали от този тип устройства. Все пак, животът не е нито само работа, нито само забавление - но пък е добре да си имаш партньор и в двете.