Откакто стрийминг платформите завладяха вниманието на зрителите, все по рядко се случва цялото семейство да гледа едно и също предаване по телевизията, по едно и също време. И как иначе? При избор от хиляди заглавия само в платформата ЕON, някой у дома винаги ще избере футболния мач, друг ще предпочете любимия си сериал, а трети - анимационен филм или концерт. Добрата новина е, че вече никой у дома не трябва да прави компромис и с качеството.

С оптичната мрежа на Vivacom клиентското изживяване за цялото семейство с EON - с бърза скорост и стабилна връзка, без прекъсвания, независимо от времето навън, е гарантирано. И всички могат едновременно да се насладят на любимото си съдържание.

Пълната свобода на избор и удобството за цялото семейство с EON вече е и на изключително достъпна цена. Наскоро Vivacom пусна Офертата на сезона с пакета EON FULL само за 11,45 € | 22,40 лв. на месец за първите 9 месеца, с включен безплатен достъп до един от спортните пакети по избор - DiemaXtra или MAX Sport Plus, за целия срок на договора. Клиентите на EON могат да се възползват и от впечатляващи функции като спортна статистика на живо с EON Sports Mode, специален режим за деца, сваляне и гледане на съдържание от видеотеката офлайн, и много други, с гарантирано качество на оптичната връзка.

"С новото супер предложение на Vivacom всеки член на семейството получава пълната свобода да гледа това, което обича - без прекъсвания и без компромиси. Докато едни следят любимия си спортен отбор със статистика на живо, други могат да избират сред богата селекция от разнообразни видео каталози", казва Любомир Малоселски, директор "Продукти и услуги" във Vivacom.

Всеки клиент получава и Wi-Fi 6 рутер от последно поколение за срока на ползване на услугата, който осигурява максимално покритие и надеждност.

Пакетът EON LIGHT също дава възможност за един безплатен премиум спортен пакет по избор - DiemaXtra или MAX Sport Plus, а EON PREMIUM включва и двата пакета.

Всеки може да се възползва от предимствата на офертата на Vivacom до 9 ноември. Повече информация за офертите вижте тук.