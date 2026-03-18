Брюксел обновява правилата за енергийна ефективност на сградите, като това пряко касае и България. Европейската комисия представи нов пакет от мерки за намаляване на енергийните цени, ускоряване на инвестициите в чиста енергия и ограничаване на енергийната зависимост на ЕС. Обновяването на сградите е съществена част от процеса. България трябва да обнови 79 млн. кв. м жилищни сгради до 2035-а година.

Директивата за енергийните характеристики на сградите трябва да се въведе у нас до края на месец май тази година. Промените регламентират понятието за "СНЕ" (сгради с нулеви емисии). Заложено е, че всички нови сгради, притежавани от публични органи, следва да бъдат такива от 2028 г., а това правило ще стане задължителна за всички след 2030-а година.

До 2035 г. у нас ще са нужни инвестиции в размер на 11 милиарда евро за жилищния сектор и около 8 милиарда евро за нежилищните сгради

Има и промени относно сертификатите за енергийни характеристики (СЕХ), където ще се прилага скала от "А" до "G", където с "А" ще бъдат характеризирани сградите с най-добри показатели, а с "G", със съответно най-лоши такива. Разширяват се и случаите на сертифициране. Сертификат за енергийните характеристики е предвидено да се издава на нови сгради, при основен ремонт, при продажба на имот, при отдаване под наем или подновяване на договор и на съществуващи сгради, собственост на публични органи.

"Основните направления в преработената Директива за енергийните характеристики на сградите са в четири области", обяви Силвия Резеши от Главна дирекция "Енергия" на Европейската комисия. Тази седмица експертът участва в националната конференция "Финансиране за енергийна ефективност: Националният план за саниране и ролята на местните власти".

Характеристики на сградите са в 4 области:

"Саниране"

"Декарбонизация"

"Модернизация и системна интеграция"

"Поддържащи мерки

Източник: МРРБ

Брюксел очаква от държавите членки да предприемат мерки, за да гарантират, че сертификатите са достъпни, както и да се прецени дали са необходими финансови мерки за уязвимите домакинства. Има и категория от сгради, които могат да бъдат освободени, но за да стане това, те трябва да отговарят на ясно разписани критерии, доказващи тяхната "техническа и икономическа неосъществимост".

Към днешна дата 85% от сградите в ЕС са построени преди 2000 г., като около 75% от тях са енергийно неефективни. При обновената директива се цели декарбонизация на сградния фонд до 2050-а година. Приоритет на европейската политика е обновяването на най-лошите сгради, като се поставя акцент върху първостепенното саниране на тези с най-лоши показатели. В българския план е включен голям брой от такива сгради.

Предстои намиране на нужните инвестиции за обновяването на сградите като тук става дума за грантове, кредитни линии и частно финансиране. За момента обаче липсва ясна финансова рамка, затова тази година предстоят практически дискусии за изпълнението на националния план с представители на строителния бизнес, общините и финансовите институции.