Програмата за саниране на еднофамилни жилищни сгради може да бъде официално открита до средата на годината. Това съобщи министърът на енергетиката в оставка Жечко Станков пред журналисти във Велико Търново, предават местните медии.

Близо 50 милиона лева са заложени по Програмата за саниране на жилищни сгради за Община Велико Търново и те са безвъзмездни.

Оказва се, че при подготовката на програмата за саниране на еднофамилните жилищни сгради правителството разчита най-много на местната власт. Предвидено е общините да бъдат водещи, те да събират документите и да помагат на хората в регионите.

Източник: iStock

Премиерът в оставка Росен Желязков от своя страна коментира, че действащата програма за енергийно обновление на многофамилните сгради и предстоящото пускане на новата - за саниране на еднофамилни жилища, са добра политика, близка до хората, която съчетава частния с обществения интерес.

Еднофамилните къщи ще се санират по новата програма по плана за декарбонизация и по програмата за енергийна ефективност.