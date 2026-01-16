Програмата за саниране на еднофамилни жилищни сгради може да бъде официално открита до средата на годината. Това съобщи министърът на енергетиката в оставка Жечко Станков пред журналисти във Велико Търново, предават местните медии. 

Близо 50 милиона лева са заложени по Програмата за саниране на жилищни сгради за Община Велико Търново и те са безвъзмездни.

Оказва се, че при подготовката на програмата за саниране на еднофамилните жилищни сгради правителството разчита най-много на местната власт. Предвидено е общините да бъдат водещи, те да събират документите и да помагат на хората в регионите.

Премиерът в оставка Росен Желязков от своя страна коментира, че действащата програма за енергийно обновление на многофамилните сгради и предстоящото пускане на новата - за саниране на еднофамилни жилища, са добра политика, близка до хората, която съчетава частния с обществения интерес. 

Еднофамилните къщи ще се санират по новата програма по плана за декарбонизация и по програмата за енергийна ефективност.

