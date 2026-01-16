Министърът на околната среда и водите издаде принудителна административна мярка за спиране на производството на производителя на дървесина Kronospan ("Кроношпан") във Велико Търново. Новината обяви премиерът в оставка Росен Желязков, който е в града. Money.bg научи, че заповедта за прекратяване е предадена на ръководството на завода, като документът е подписан от един от управителите на предприятието.

От компанията ще обжалват наложената мярка.

В официална позиция от "Кроношпан България" съобщават, че заповедта е издадена след поредица от проверки и контролни измервания, които според компанията "не са установили отклонения от действащите нормативни изисквания и екологични норми".

От дружеството определят мярката като необоснована и ще я обжалват по законоустановения ред, като ще търсят отговорност от държавните институции за претърпени вреди и пропуснати ползи.

"Ръководството на "Кроношпан България" ще се запознае детайлно със съдържанието на заповедта и ще излезе с допълнителен коментар в най-кратки срокове", съобщават от дружеството.

Публикуваме част от последната официална позиция на "Кротошпан България":

"Считаме, че издадената заповед е необоснована и незаконосъобразна, тъй като в хода на извършените проверки не са установени обективни, измерими и доказани превишения на нормативно допустимите емисии, нито реални нарушения, които да обосновават налагането на най-тежката възможна мярка - спиране на производството.

В самата заповед и в приложените към нея констативни протоколи констатациите се основават изключително на субективни органолептични възприятия (миризма, визуално възприятие за мъгла), без да са представени данни от инструментални измервания, лабораторни анализи или доказателства за превишаване на регламентирани норми за замърсяване на въздуха. Не са установени конкретни количествени показатели, които да доказват нарушение на екологичното законодателство.

Следва изрично да се подчертае, че в района на завода функционират още над 10 промишлени предприятия с комини и емисионни източници, както и че в съседния жилищен квартал масово се използват печки на твърдо гориво за битово отопление. При тази обективна среда не съществува каквато и да е възможност по субективен, органолептичен начин да бъде установено, че конкретни миризми или атмосферни явления произхождат именно от дейността на "Кроношпан България" ЕООД.

Считаме, че направената връзка между наличието на миризми и твърдяно неизпълнение на условие 9.4.1. от Комплексното разрешително не е подкрепена с безспорни доказателства, а наложената принудителна мярка е несъразмерна, при положение че не са установени реални и доказани вредни въздействия върху околната среда или здравето на населението.

В тази връзка следва изрично да се подчертае, че финалният доклад на Междуведомствената работна група, създадена със заповед на министъра на здравеопазването и публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, не установява нарушения на нормативно допустимите норми от страна на "Кроношпан България" ЕООД.

В доклада се посочва, че въпреки увеличения брой сигнали от граждани, не са констатирани превишения на емисионните норми при наличните измервания, както и че не може еднозначно и категорично да се докаже причинно-следствена връзка между дейността на предприятието и отчетените нива на замърсяване на атмосферния въздух в града.

Важно е да се отбележи, че линията за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) е технологично и функционално пряко свързана с останалите производствени линии в завода. Нейното спиране не засяга изолирано един отделен участък, а води до сериозни смущения в цялостния производствен процес на предприятието..."

На този фон, по-рано днес, кметът на Велико Търново Даниел Панов заяви пред журналисти, че местната община неведнъж е настоявала за по-строг контрол и реални мерки спрямо предприятието заради сигнали от граждани за задимяване и неприятни миризми. В рамките на 24 часа предприятието трябва да представи план за безопасно спиране на производството.

Становище на РИОСВ до БКДМП, изпратено в края на миналата година, показва, че нарушения няма.

Позиция на БКДМП в подкрепа на "Кроношпан България"

От Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП) изпратиха писмена позиция в подкрепа на "Кроношпан България" ЕООД, която е член на камарата.

"Вече седмици наред компанията е подложена на сериозни медийни и обществени атаки, а отпреди дни на територията на предприятието бе извършена извънредна проверка", коментират от БКДМП. И подчертават:

"Припомняме, че "Кроношпан България" е стратегически инвеститор с дългогодишен принос към българската икономика, заетостта и регионалното развитие. Компанията е сред малкото предприятия в страната, които прилагат най-високи европейски стандарти за екологична безопасност, модерни технологии за пречистване на въздуха и затворен производствен цикъл..."

Кои са Kronospan?

Създаден като малък семеен бизнес в Австрия през далечната 1897 година, днес Kronospan e един от световните производители на дървесина. Компанията, която има 41 завода и работи на 120 пазара, е един от големите работодатели в региона на българските градове Бургас и Велико Търново.

Дружеството произвежда и разпространява дървени панели с различни приложения и е голям снабдител на мебелната индустрия.

През март миналата година, по покана на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП), Money.bg посети производството на "Кроношпан" в бургаското предприятие на дружеството, в което работят около 150 души.

Тогава от от ръководството на компанията, която през последните три години е инвестирала €400 милиона в завод за дървесина в Украйна, споделиха пред нас, че се целят към разширяване на чуждустранните пазари и по-специално в Африка.

"Една от новите ни инвестиции и свързана именно с разширяване на производството в Африка, на което залагаме много. В момента успешно изнасяме на Балканите, в Гърция и Турция, в Италия и Португалия и в арабския свят. Износът от България отива до 39 страни", коментира Мартин Пейков, който е мениджър продажби в "Кроношпан България" ЕООД.

Базираният в България бизнес на Kronospan генерира приходи от около €200 милиона на годишна база.